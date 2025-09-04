Diputados libertarios disidentes se acercan a gobernadores del peronismo no kirchnerista Los legisladores Carlos D'alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González, quienes se abrieron del bloque oficialista por diversos conflictos internos, se reunieron con Ricardo Quintela, un día después de haberlo hecho con Gustavo Sáenz. Por







Los diputados de Coherencia junto a Quintela.

Los diputados que hasta hace unas semanas eran parte de La Libertad Avanza y formaron el nuevo bloque Coherencia se reunieron este jueves con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, un día después de haber mantenido otro encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Se trata de los legisladores Carlos D'alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González, quienes se abrieron del bloque oficialista por diversos conflictos internos y ahora tejen puentes con mandatarios provinciales del peronismo no kirchnerista.

El encuentro con Quintela se centró en la necesidad de "defender el federalismo real y el respeto a las provincias frente al centralismo de la Nación". En la reunión, se discutieron varios temas cruciales para las provincias, como la distribución de recursos y el impulso de las economías regionales. Abordaron la importancia de fortalecer a las provincias y a los municipios con una distribución justa de fondos.

La promoción de las economías regionales fue otro punto clave en la agenda. Específicamente, se habló de la necesidad de apoyar sectores como la vitivinicultura, la olivicultura, la agroindustria y la producción textil. El objetivo es generar condiciones para la inversión y el empleo genuino en estas áreas, que son vitales para el desarrollo provincial.

Asimismo, el temario incluyó la energía y minería sustentable. Los diputados y el gobernador analizaron cómo potenciar el desarrollo de energías renovables y aprovechar los recursos naturales de manera responsable, con "reglas claras, transparencia y cuidado ambiental". También se discutió la institucionalidad y autonomía provincial, reafirmando el papel de las provincias como "actores fundamentales de la República".