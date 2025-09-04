4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diputados libertarios disidentes se acercan a gobernadores del peronismo no kirchnerista

Los legisladores Carlos D'alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González, quienes se abrieron del bloque oficialista por diversos conflictos internos, se reunieron con Ricardo Quintela, un día después de haberlo hecho con Gustavo Sáenz.

Por
Los diputados de Coherencia junto a Quintela.

Los diputados de Coherencia junto a Quintela.

Los diputados que hasta hace unas semanas eran parte de La Libertad Avanza y formaron el nuevo bloque Coherencia se reunieron este jueves con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, un día después de haber mantenido otro encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El Senado dio media sanción al proyecto para modificar la ley de DNU
Te puede interesar:

El Senado dio media sanción al proyecto para modificar la ley de DNU

Se trata de los legisladores Carlos D'alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González, quienes se abrieron del bloque oficialista por diversos conflictos internos y ahora tejen puentes con mandatarios provinciales del peronismo no kirchnerista.

El encuentro con Quintela se centró en la necesidad de "defender el federalismo real y el respeto a las provincias frente al centralismo de la Nación". En la reunión, se discutieron varios temas cruciales para las provincias, como la distribución de recursos y el impulso de las economías regionales. Abordaron la importancia de fortalecer a las provincias y a los municipios con una distribución justa de fondos.

La promoción de las economías regionales fue otro punto clave en la agenda. Específicamente, se habló de la necesidad de apoyar sectores como la vitivinicultura, la olivicultura, la agroindustria y la producción textil. El objetivo es generar condiciones para la inversión y el empleo genuino en estas áreas, que son vitales para el desarrollo provincial.

Asimismo, el temario incluyó la energía y minería sustentable. Los diputados y el gobernador analizaron cómo potenciar el desarrollo de energías renovables y aprovechar los recursos naturales de manera responsable, con "reglas claras, transparencia y cuidado ambiental". También se discutió la institucionalidad y autonomía provincial, reafirmando el papel de las provincias como "actores fundamentales de la República".

Al término de la reunión, los participantes emitieron una declaración conjunta. "Coincidimos en que la Argentina necesita recuperar un verdadero federalismo, donde las decisiones no se tomen solo en los escritorios de la Capital Federal, sino en un diálogo sincero y horizontal con las provincias", precisaron. Además, ratificaron su "compromiso de trabajar en conjunto para que cada provincia tenga las herramientas necesarias para crecer con autonomía, desarrollo productivo y justicia federal".

Noticias relacionadas

play

Juliana Di Tullio: "Terminó el estado de sospecha para las personas con discapacidad"

Las elecciones de Corrientes fueron un batacazo para el armado de los gobernadores. 

Provincias Unidas apuesta a los desencantados y se prepara para el 2027

carta a los candidatos de este domingo acerca de la trata de personas

Carta a los candidatos de este domingo acerca de la trata de personas

Cristiana Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en la Provincia: Es importante que todos vayan a votar.

Cristina Kirchner llamó a apoyar a Fuerza Patria en la Provincia: "Es importante que todos vayan a votar"

El Congreso rechazó el veto del presidente Javier Milei.

Hacía 22 años que el Congreso no rechazaba un veto presidencial

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

La Emergencia en Discapacidad es ley: el Senado revirtió definitivamente el primer veto de la era Milei

Rating Cero

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
play

Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

últimas noticias

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

Hace 3 minutos
La Selección argentina se despide de la localía contra Venezuela.

En el último partido de Messi en Argentina, la Selección empata 0-0 con Venezuela en el Monumental

Hace 18 minutos
Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a partir de las declaraciones de Marco Rubio.

Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

Hace 35 minutos
Conmebol sancionó a Independiente: queda afuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Conmebol sancionó a Independiente: queda afuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Hace 37 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 5 de septiembre

Hace 1 hora