Javier Milei cierra su gira por Estados Unidos y regresa al país para las elecciones legislativas bonaerenses

El Presidente completo su agenda de actividades en Los Ángeles, donde mantuvo encuentros con empresarios e inversionistas. No se descarta su presencia en La Plata el domingo, luego de los resultados electorales.

Javier Milei cerró su viaje en EEUU y regresa al país para las elecciones bonaerenses

El presidente Javier Milei completó este viernes su gira express en los Estados Unidos y a la brevedad emprenderá el regreso al país, donde está estipulado que aterrice en Buenos Aires en la madrugada del sábado. Durante su agenda de actividades en Los Ángeles el Jefe de Estado mantuvo encuentros con diversos empresarios e inversionistas.

Milei junto al empresario y fundador del think tank liberal Milken Institute, Michael Milken.
Milei se reunió en Los Ángeles con el financista Milken y un grupo de grandes inversores

Desde el entorno del Ejecutivo, no descartan que el mandatario y parte de su Gabinete estén presentes en la ciudad de La Plata el día domingo. Aguardarán los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, consigna Ámbito.

Está previsto que su retorno al país comience este viernes a las 14 de Argentina. Previamente, el mandatario mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson y el empresario Andy Kleinman.

En suelo estadounidense, Milei también se reunió con Michael Milken, titular del Instituto Milken, junto a referentes del mundo financiero y empresariales como Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins.

La cita formó parte de la estrategia del Gobierno, que busca atraer inversiones y consolidar vínculos con el establishment norteamericano, especialmente en sectores como energía, finanzas y tecnología.

