Javier Milei se reunió en Los Ángeles con el financista Michael Milken y un grupo de grandes inversores El Presidente expuso sus ideas ante el titular del Instituto Milken y un selecto grupo de líderes empresariales. También estuvo con la ingeniera bioquímica salteña y aspirante a astronauta Noel de Castro. Por







Milei junto al empresario y fundador del think tank liberal Milken Institute, Michael Milken.

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves en Los Ángeles una reunión clave con el financista estadounidense D. Michael Milken, presidente del Instituto Milken, y un selecto grupo de empresarios e inversores.

El encuentro se desarrolló en formato de mesa redonda, donde el mandatario tuvo la oportunidad de exponer su visión económica y los planes del Gobierno. Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

La reunión contó con la participación de 17 importantes ejecutivos y líderes de fondos de inversión, entre los que se encontraban figuras como Olivier de Givenchy, Behdad Eghbali, Adam Levinson y Ryan McInerney, lo que demuestra el interés que genera la gestión libertaria en los círculos financieros de la costa oeste estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1963783576580685939&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión en Los Ángeles con empresarios y autoridades de JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount, Chevron, Discovery Capital Management, entre otras empresas y organizaciones estadounidenses. pic.twitter.com/aR8fP41S07 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 5, 2025 Este encuentro con el mundo de las finanzas se produjo horas después de la reunión que el Presidente mantuvo con la aspirante a astronauta argentina, Noel de Castro, y precede a las citas pautadas con directivos de la petrolera Chevron, en una gira que busca atraer inversiones y fortalecer lazos con sectores estratégicos de Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1963744650122133728&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei mantuvo un almuerzo en Los Ángeles con la astronauta salteña, Ing. Noel de Castro.



Participaron también del encuentro el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford. pic.twitter.com/0VCrKnbP9H — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 4, 2025