Diputados de la UCR repudiaron los dichos de Gabriel Almirón sobre Marcela Pagano: "Violencia de genero política"

Durante la sesión donde se aprobó el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Pagano acusó a Menem de presiones para desconocer el acta firmada por legisladores opositores que la designa presidenta de la Comisión de Juicio Político. "No me calle, porque interrumpir al orador es de fascista", afirmó.

Marcela Pagano Cámara Diputados Sesión Acuerdo FMI 19 Marzo 2025 Captura TV

En este contexto, los legisladores radicales Danya Tavela, Mariela Coletta, Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Marcela Antola, Marcela Coli y Ana Carla Carrizo denunciaron que "el señor Almirón ha ejercido con sus declaraciones una clara violencia de género política, ha descalificado y menospreciado las expresiones de Marcela Pagano, sólo porque ha sido madre recientemente"-

Y agregaron que "no solo son repudiables desde la falta de respeto a un par del Honorable Congreso de la Nación, sino que deben ser visibilizadas y repudiadas por la violencia política y simbólica contra la mujeres que éstas implican".

"Como mujeres integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación, no debemos dejar pasar la violencia de género que se ejerció contra Marcela Pagano, siendo fundamental que nos unamos para evitar y repudiar todo acto y palabra que afecte el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres", concluyeron en el texto presentado al titular de la Cámara, Martín Menem.

El proyecto presentado por un grupo de diputados radicales

Proyecto de la UCR por la agresión verbal a Marcela Pagano

Marcela Pagano denunció a Martín Menem: "Me hostigaron y me amenazaron estando embarazada"

Tras el escándalo desatado por la filtración de audios de Martín Menem pidiéndole a los diputados libertarios que impidan el normal desarrollo de la sesión en la que se debatió el DNU por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Marcela Pagano protagonizó un fuerte cruce en el recinto y este jueves reveló detalles de los aprietes que sufrió por parte del presidente de la Cámara baja.

En un mano a mano con Jorge Rial, la diputada de La Libertad Avanza aseguró que Martín Menem "tiene un interés claro en dejar de lado a un montón de personas que militamos a Javier Milei porque no le conviene". "Está trabajando para su propia construcción política, no para Milei", afirmó y denunció que "no nos deja presentar proyectos de ley".

"En pos de su proyecto está haciendo un montón de trampas que tienen el sabor más rancio de la vieja política", señaló, al tiempo que relató las acciones ejercidas por el titular de Diputados: "Le hizo una trampa a Oscar Zago para sacarlo como jefe de bloque porque entorpecía su gestión o sus intenciones. Hizo lo mismo con Lourdes Arrieta a quien apuntaron por filtrar información. Creo que hizo lo mismo con otros a quien no quiero exponerlos".

Además, sostuvo que las diferencias comenzaron "cuando me eligen al frente de la comisión de Juicio Político, donde él evidentemente tenía alguna ambición". Al respecto, resaltó que aunque "hace unos pocos días cayó su vigencia", esa comisión "tenía en sus manos el juicio a la Corte (Suprema). Tener en las manos el poder de manejar esa comisión también daba cierto lobby ante la Justicia".