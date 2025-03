Marcela Pagano mano a mano con Jorge Rial: su pelea con Martín Menem, las internas libertarias y su defensa a Milei

Marcela Pagano denunció a Martín Menem: "Me hostigaron y me amenazaron estando embarazada"

"Está trabajando para su propia construcción política, no para Milei", señaló sobre el presidente de la Cámara de Diputados y denunció que "no nos deja presentar proyectos de ley". En este punto, se refirió a "la manera en que se está manejando en la conducción de la Cámara" y la calificó de "hostil": "Cuando algo no le gusta, apaga el micrófono".