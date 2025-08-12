12 de agosto de 2025 Inicio
Revés para Milei en el Congreso: avanza la conformación de la comisión investigadora por la estafa $LIBRA

En una entrevista con C5N, la diputada Cecilia Moreau adelantó que la comisión podría comenzar a sesionar la semana que viene, luego de que se desbloquearan los intentos del oficialismo para que no se indague en el rol del Presidente y su hermana en el escándalo.

Milei en la mira: avanza la conformación de la comisión Investigadora por la estafa $Libra, congelada por el Gobierno

La diputada nacional Cecilia Moreau anunció que la comisión investigadora de la causa $Libra en el Congreso, paralizada durante meses por la falta de autoridades, será destrabada este martes y podría comenzar a sesionar la semana próxima. Además apuntó contra La Libertad Avanza por bloquear el funcionamiento de la comisión para que no se investigue el rol del presidente Javier Milei en la criptoestafa.

“Vamos a destrabar la comisión para poder designar presidente, vicepresidente y secretario. La Libertad Avanza armó artimañas para que la comisión no funcione. Están desesperados por encubrir el accionar del presidente y de su hermana", expresó la diputada en diálogo con Jorge Rial en C5N.

"No hubiese habido estafa $LIBRA si no hubiese habido Milei, Karina y todas las relaciones que se suscitaron alrededor de eso”, agregó. Una vez en funcionamiento, la comisión podrá pedir pruebas, citar testigos, viajar y participar de juicios vinculados al caso en el exterior.

“Es un escándalo internacional que el mundo esté mirando lo que pasa con Libra y que en Argentina se armara una unidad de investigación trucha que no investigó nada”, señaló.

En otro pasaje de la entrevista, la diputada señaló que el oficialismo y los bloques aliados dificultan el normal funcionamiento del Congreso. “Para sesionar necesitamos 129 diputados. La Libertad Avanza tiene 37, más un puñado del PRO. Más allá del oficialismo, el problema son las complicidades. Por lugares en la lista o transferencias de ingresos a las provincias, no están representando el mandato popular”, cuestionó.

“Ellos tenían el discurso contra la casta y tienen los peores vicios y las peores actuaciones de la clase política argentina. Es esa política marginal, oscura”, completó.

