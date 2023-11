Diana Mondino: "Vamos a respetar la Constitución y todos los acuerdos que tenga firmados Argentina"

Durante el día de ayer, Javier Milei se reunió con el presidente Alberto Fernández para ordenar la transición del gobierno. Mientras el equipo político define el gabinete de cara al 10 de diciembre, entre ellas que el diputado Florencio Randazzo mantuvo una serie de conversaciones para ofrecerle ser el presidente de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre.

Mondino, que es mencionada como posible canciller de la gestión que encabezará Milei, afirmó que el mandatario electo “viajará lo más pronto posible a los Estados Unidos”. “Todas las medidas y personas que integrarán el gobierno serán anunciadas el 10 de diciembre”, remarcó Mondino, quien confirmó además que Milei conversó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, “sobre una agenda de trabajo común”.

Milei habló sobre su futuro ministro de Economía: "Está elegido por mí"

El presidente electo, Javier Milei, habló sobre su futuro ministro de Economía en la previa a su asunción, que será el 10 de diciembre luego de haber ganado el balotaje del domingo.

En diálogo con Neura Media, Milei fue consultado acerca de quién estará en lugar del actual ministro de Economía y excandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, como titular del Palacio de Hacienda: "El ministro de Economía está elegido por mí. Hay mucha gente que viene de distintos lugares. Una de las cosas que va a sorprender a la gente es que estamos armando un seleccionado, de hecho es un seleccionado".

Javier Milei con Fantino

En tal sentido, marcó que pretende contar con funcionarios en su gobierno que solucionen inconvenientes. "No me importa de dónde vienen. Lo que me importa es 'tengo este problema, ¿vos lo podés resolver? Necesito resolver este problema, soluciones'", expresó el líder de La Libertad Avanza.

También apuntó hacia el Índice de Precios al Consumidor: "Las bombas que dejaron plantadas estoy confiado que las podemos desactivar, tenemos plantada una hiperinflación. A lo largo de este gobierno se cometieron desmadres monetarios. La política monetaria tiene un rezago de 18 a 24 meses. Es decir, aún cuando vos cortaras hoy la emisión, la inflación va a seguir por 18 o 24 meses".