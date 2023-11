Javier Milei llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con Alberto Fernández

Durante su viaje hacia Olivos, el auto que trasladó a Milei detuvo su camino para pasar a buscar a Nicolás Posse, el elegido para ser jefe de Gabinete. Luego paró en un semáforo y se bajó del auto para saludar a los niños de un micro escolar. Por último, le extendió la mano a la motocam de C5N para finalmente llegar a destino cerca de las 8.16.

En las últimas 24 horas, Milei ya tuvo reuniones virtuales y brindó entrevistas a diferentes radios donde confirmó gran parte de su equipo de ministros como Carolina Píparo que irá a ANSES, Mariano Cúneo Libarona que será ministro de Justicia, entre otros.

De cara al 10 de diciembre, el día que será su asunción, se realizarán diferentes reuniones con políticos para poder terminar de armar su entorno laboral, pero también viajará a Estados Unidos e Israel, según él mismo confirmó en Radio Mitre.

Macri, tras la reunión con Milei: "Dice la verdad y yo me emociono con eso"

Mauricio Macri elogió al presidente electo, Javier Milei, luego de su triunfo en el balotaje presidencial con quien era el candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa. El exmandatario se reunió con el libertario este lunes para avanzar en la negociación para la conformación del gabinete del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre y, a continuación, estuvo en TN comentando la reunión.

Macri destacó entonces los dichos del presidente electo: "Milei dice la verdad y yo me emociono con eso. Si a mí me acusaban de practicar sincericidio, con él hay que multiplicarlo por 10. No encontré una mentira. Con la verdad se construye confianza. Milei tuvo una cantidad de votos informal porque la gente dijo que tenía razón".