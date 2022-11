Día de la Militancia: por qué se celebra el 17 de noviembre

El expresidente llegó en un avión de la empresa Alitalia que lo trajo desde Roma. Cientos de personas lo recibieron en el aeropuerto de Ezeiza y otros miles siguieron el evento por televisión. La foto de Perón saludando junto a José Ignacio Rucci se convirtió en un registro histórico.

Día de la militancia interior nota 1 Télam - Archivo General de la Nación

Día de la Militancia: la lucha popular que posibilitó el regreso de Perón

El general ya había intentado volver al país en 1964, pero su regreso se vio frustrado por las presiones del poder militar y los temores del gobierno. Partió desde España e hizo una escala en Brasil, donde fue detenido por orden de Arturo Umberto Illia y enviado de vuelta a Madrid.

El contexto social cambió en Argentina a partir del estallido del "Cordobazo" en mayo de 1969, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. A esa rebelión le siguieron otras luchas populares y movilizaciones, al mismo tiempo que se gestaban las organizaciones guerrilleras de ERP, FAR y Montoneros.

En 1971, Alejandro Agustín Lanusse asumió la presidencia de facto y convocó al Gran Acuerdo Nacional (GAN), una estrategia para llamar a elecciones sin proscripciones y normalizar las instituciones. En ese contexto se entregó el cadáver de Eva Perón que los militares habían ocultado por años.

En julio de 1972, Lanusse desafió la figura de Perón. "No me corran más a mí, ni voy a admitir que corran más a ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan 'porque no quiere', pero en mi fuero íntimo diré 'porque no le da el cuero para venir'", aseguró.

Día de la militancia interior nota 2 Télam - Archivo General de la Nación

Montoneros, la Juventud Peronista y sus distintas vertientes comenzaron a movilizarse bajo la consigna "Luche y Vuelve". En noviembre de 1972, Perón decidió regresar a la Argentina. Lo hizo con una comitiva de más de 100 personalidades de la política y la cultura que partieron desde Roma, Italia.

El avión llegó a Ezeiza pasadas las 11 de la mañana del 17 de noviembre, donde miles de manifestantes lo recibieron bajo una fuerte lluvia. Perón se quedó en el país hasta el 14 de diciembre. Un día antes de partir, le comunicó a Juan Abal Medina que Héctor Cámpora sería el candidato a presidente en 1973.