Desde el Gobierno aseguraron que "ningún empleado público deberá preocuparse"

En cuanto a la situación de los empleados públicos, Adorni aseguró que "hay que ponerlos en valor". "La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, necesaria y muchas veces ha sido dejada de lado. Lo que vamos a combatir es lo que se denomina el 'empleo militante', que no aporta nada. No solo no aporta sino que quita, porque le quitó productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado, y que defiende a la Argentina como debe, que son los que quieren que el país sea distinto", planteó.

"Ningún empleado público debe estar preocupado por su puesto de trabajo. Ninguno de los que trabaja, que aportan valor y que lo dan todo cada día, tiene por qué preocuparse. El privilegio es ese: que haya una persona que no trabaja, que ocupa una silla, que cobra un sueldo que pagamos todos. El presidente Milei va a terminar con ese empleo político. Ese empleo va a dejar de existir", añadió.

"Esta lógica de premiar al que no trabaja con los mismos premios que se le da al que sí trabaja es una injusticia que se va a terminar", concluyó.

Primeras medidas económicas: el Gobierno confirmó que se conocerán este martes

Por otra parte, Adorni no brindó mayores precisiones sobre las medidas económicas y explicó que el anuncio será este martes, a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.

Adorni adelantó que la "lógica de gastar más de lo que se tiene se terminó, el 'no hay plata' no es una frase hecha. No hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal".

El vocero repitió las directrices que marcó Milei en su primer discurso como presidente y reafirmó que "van a terminar con esta Argentina de decadencia, con 45% de pobres, con una inflación que nos acompaña desde hace 21 años, que es un problema que la política ha generado y parece que no podemos salir".

manuel adorni Manuel Adorni evitó dar precisiones sobre las medidas económicas y adelantó que las anunciará el ministro Luis Caputo este martes. YouTube: Casa Rosada

En esta línea, durante el espacio para preguntas de la prensa, el vocero respondió a una pregunta de Adrián Salonia, periodista de C5N sobre cuándo se realizarán los tan esperados anuncios en materia de economía. "Este martes, en horario a definir, se van a hacer anuncios económicos por el ministro Luis Caputo", respondió.

Ante este panorama, Milei aseguró que se llevará a cabo un abrupto ajuste del Estado debido a que "no hay plata" y, además, se espera un lapso de "estanflación" que disparará los precios y estancará la actividad. Si bien Adorni no entró en detalles sobre cuáles medidas serán, explicó que los desafíos económicos son "enormes" y que el sistema tributario es uno de los principales desafíos".

En cuanto al comportamiento de los mercados y la reacción del dólar blue frente al nuevo Gobierno, el vocero presidencial sentenció que "algo que vamos a intentar terminar es sobre la futurología, vamos hablar sobre hechos ciertos”.

