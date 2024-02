Denuncian que Javier Milei también desfinancia las cajas de jubilaciones provinciales

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, marcó que el gobierno de Javier Milei no envía los fondos comprometidos a las Cajas de Previsión Sociales de las provincias y de esta manera, no las financia y lleva una deuda de dos meses, lo que representa una situación preocupante para las provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios al Gobierno central.