Luis Petri justificó el ajuste de Javier Milei a las provincias: "Están recibiendo lo que corresponde"

El ministro de Defensa señaló que "el ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante, deberían apoyar al Gobierno". Y en referencia a un eventual corte de suministro de petróleo y gas por parte de Chubut a Nación sentenció que "la confiscación no es el camino".

Para el excandidato a la vicepresidencia, "las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley. El ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante". En la misma linea, cree que las provincias "deberían apoyar al gobierno de Milei y acompañar los esfuerzos para salir de la crítica situación en la que recibimos el país. La confiscación no es el camino, el camino siempre lo define la Constitución".

petri.JPG

Las palabras de Petri se suman a las expresadas en las últimas horas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se alineó detrás de Milei y le soltó la mano al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en medio del conflicto con el Gobierno.

Bullrich le brindó su apoyo al Ejecutivo y cuestionó la amenaza de Torres de cortar el suministro de gas y petróleo a Nación si se mantiene la quita de fondos coparticipables. “Pensé que me lo estaba diciendo en chiste, nunca pensé que un gobernador me iba a decir: ‘Yo me paro sobre el petróleo y no dejo que salga’”, sostuvo.

“El país tiene que ordenarse y el esfuerzo tiene que ser compartido” entre Nación y provincias, argumentó la ministra en diálogo con Radio Mitre. De todas maneras, expresó que la discusión entre Milei y Torres es “válida”, pero justificó que la quita no se trata de una retención sino de una “deuda”.