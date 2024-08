Denuncia por violencia de género: secuestraron el teléfono de Alberto Fernández y se dispuso el secreto de sumario

De hecho, durante un allanamiento realizado en el departamento que el ex presidente habita el Puerto Madero, que pertenece al empresario Enrique "Pepe" Albistur, marido de la diputada Victoria Tolosa Paz, los investigadores secuestraron una tablet, además del teléfono celular del exjefe de Estado.

Según informó la periodista Vanesa Petrillo en Minuto Final, la decisión del secuestro del celular la tomó Ercolini por pedido del fiscal Carlos Rívolo a partir de que "la propia Fabiola Yañez había dicho que en los últimos días estaba siendo acosada de manera diaria telefónicamente por Alberto Fernández".

"Ella le dijo al juez en su momento que Alberto Fernández se contactaba mediante mensajes telefónicos y que la estaba amedrentando psicológicamente", precisó Petrillo.

"La medida que ordena el juez, de protegerla, las medidas de restricción de acercamiento y de tener contacto, lo hace justamente porque ella denuncia también esto", agregó la periodista, quien advirtió que los casos de violencia de género "ameritan la detención de las personas".

Alberto Fernández fue imputado por violencia de género, nombró a su abogada defensora y concedió una entrevista a El País de España

Alberto Fernández fue imputado por violencia de género contra su exesposa Fabiola Yáñez. Se lo notificó formalmente este viernes y ahora la Justicia comenzará una fase de recopilación de pruebas. La noticia se conoció luego de la filtración de fotos donde se ve a la exprimera dama con moretones en su rostro y brazo.

"Lo notificaron oficialmente de la segunda declaración que hizo Fabiola Yáñez antes los fiscales especializados en violencia de género. Alberto había sido notificado de las medidas restrictivas y en la primera declaración", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa De Una.

De esta manera, el exjefe de Estado "está formalmente imputado de graves hechos. Después se verá la calificación que se le dará". agregó.

fotos Fabiola golpeada

El expresidente designó a Silvina Irene Carreira como su abogada defensora, luego de mantener este viernes una reunión con su equipo legal para diseñar la estrategia de defensa.

Según mencionó el periodista Julián Guarino en El Diario, "la estrategia de Fernández apuntaría a reconocer en principio la violencia verbal pero negaría de plano lo que referencia a la violencia física", luego de que se conocieran las fotos de Yañez con aparentes moretones en el rostro y uno de sus brazos.

En medio del escándalo, el expresidente le concedió una entrevista exclusiva al diario El País de España, en la que dio a conocer su versión sobre los hechos que se le adjudican.

La nota, que se publicará este sábado, se realizó este viernes en la intimidad del departamento de Puerto Madero. Los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera (corresponsal de El País en Buenos Aires) estuvieron reunidos durante una hora y cuarto con Fernández. En la entrevista, que fue extensa, el exmandatario contó su verdad respecto de la seria acusación de Yañez.

Alberto Fernández renunció a la presidencia del PJ

El ex mandatario renunció a la presidencia del Partido Justicialista (PJ), espacio que comenzó a liderar mientras ejercía el Poder Ejecutivo y en el que todavía tenía mandato.

Si bien tras la derrota electoral de Unión por la Patria el año pasado las acciones del PJ estaban en stand by y no había reuniones, en los papeles Fernández seguía siendo el titular de la fuerza. Ahora, tras la renuncia del ex presidente, el PJ deberá elegir nuevas autoridades.

"Ante diversas manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada a cuestiones de género que son de público conocimiento y para no manchar los honores que me merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, aguardando que la situación se aclare", subrayó Fernández.

En un comunicado, sostuvo que "de ninguna manera" iba a dejar "que el Gobierno aproveche esta denuncia para ocultar los terribles problemas que tiene el pueblo argentino".

"Convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional", agregó el ex jefe de Estado.