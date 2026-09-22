22 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La delegación de Cuba abandonó la Asamblea de la ONU como respuesta a los dichos de Donald Trump: "Estado fallido"

Los representantes del país caribeño decidieron dejar la sala cuando el presidente de Estados Unidos fue muy crítico con la isla. "Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", expuso el mandatario norteamericano.

Por
Cuba dejó la Asamblea de la ONU. 

Cuba dejó la Asamblea de la ONU.  

La delegación de Cuba decidió abandonar este martes la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denomine a la isla como "un Estado fallido" y asegure que el gobierno "está fracasando como nunca antes y caerá".

Miilei llegó a EEUU: la agenda del Presidente durante su estadía en Nueva York.
Te puede interesar:

Primer día de Milei en Nueva York: coincidirá con Trump en la sesión del Escudo de las Américas

"Es un Estado absolutamente fallido. Está fracasando como nunca antes y caerá", declaró el republicano durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la ONU. En ese momento, los integrantes de la delegación se pararon y dejaron el plenario central de la ONU donde se llevaban a cabo los discursos y el miércoles hablará el presidente Javier Milei.

El mandatario estadounidense confirmó que "buscan un cambio fundamental en Cuba" el cual, según señaló, lo está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio. A la vez, acusó al gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel de ser un "régimen comunista" que se encuentra sometido "a la mayor presión a la que se ha visto jamás".

En sus críticas a la isla, Trump acusó a Cuba de llevar "décadas" coordinándose con redes comunistas y grupos de izquierdas en el país como el Partido Comunista de Estados Unidos, el grupo Antifa, que designó como una organización terrorista, y el partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), la formación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Sin nombrarlo, Lula da Silva cruzó a Trump: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, centró buena parte de su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la defensa de la soberanía y el rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países.

Sin mencionar directamente a Donald Trump en esos pasajes, Lula advirtió sobre la influencia externa en los procesos electorales de América Latina y sostuvo que las diferencias ideológicas entre los gobiernos de la región no deberían impedir una mayor integración. "En América Latina y el Caribe, la proximidad geográfica a la mayor potencia militar del mundo es un hecho ineludible, especialmente en un contexto de renovadas tentaciones hegemónicas", lanzó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y Andy Burnham reunidos en Nueva York.

Asamblea de la ONU: Donald Trump y el primer ministro británico se reunieron y abordaron el tema Malvinas

Trump amenazó con aniquilar a Irán si no hay un acuerdo y advirtió sobre el uso de la fuerza militar

Trump amenazó en la ONU con "aniquilar" a Irán si no hay un acuerdo

cnn y otros dos medios estadounidenses demandaron a donald trump por vetarles el ingreso a la casa blanca

CNN y otros dos medios estadounidenses demandaron a Donald Trump por vetarles el ingreso a la Casa Blanca

Washington pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones y advirtió sobre una posible expansión del conflicto.

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos alertó por una posible escalada del conflicto bélico

Un nuevo ataque de EE.UU. en el Caribe dejó cuatro muertos.

Estados Unidos atacó otra embarcación en el Caribe: murieron cuatro personas

Trump y un nuevo embate contra Rusia.

Trump firmó duras sanciones contra Rusia para cortar fondos de la guerra en Ucrania

Rating Cero

La ex hermanita brindó precisiones sobre su estado de salud.

Denisse González reveló cuál es su enfermedad tras ser internada dos veces

La ex Gran Hermano comentó una de sus ideas para descubrir infieles.

Coti Romero confesó sus particulares prácticas para descubrir infidelidades en los celulares de sus parejas

No es la primera complicación que sufre durante el cantante en su gira actual.
play

Preocupación por la salud de Lionel Richie: fue internado por tercera vez en el año y debió cancelar sus shows

 “Vamos a empezar a solo tomar de noche y en unos días ya no hay que tomar más tetita, revelo Neumann.

Nicole Neumann reveló las presiones que enfrenta con la maternidad: "Todavía..."

El Sol de México volverá a los escenarios el año que viene.

Luis Miguel tendrá una nueva gira en 2027: ¿se presentará en Argentina?

Pampita dejó en claro que en esta etapa prefiere otra forma de vivir el amor.

Pampita reveló la verdad por la que no quiere casarse con Martín Pepa y sorprendió a todos

últimas noticias

OpenAI es la compañía que lanzó ChatGPT.

OpenAI pidió que Estados Unidos lidere un esfuerzo mundial por fijar estándares de seguridad para la IA

Hace 5 minutos
La mesa política se reunió tras las tensiones con Bullrich: Las diferencias quedaron aclaradas

La mesa política se reunió tras las tensiones con Bullrich: "Las diferencias quedaron aclaradas"

Hace 25 minutos
Meta confirmó los cambios de las políticas de seguridad de Whatsapp.

WhatsApp anunció el reemplazo del PIN de seis dígitos por contraseñas más complejas

Hace 26 minutos
Donald Trump y Andy Burnham reunidos en Nueva York.

Asamblea de la ONU: Donald Trump y el primer ministro británico se reunieron y abordaron el tema Malvinas

Hace 27 minutos
La ex hermanita brindó precisiones sobre su estado de salud.

Denisse González reveló cuál es su enfermedad tras ser internada dos veces

Hace 32 minutos