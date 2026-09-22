La delegación de Cuba abandonó la Asamblea de la ONU como respuesta a los dichos de Donald Trump: "Estado fallido" Los representantes del país caribeño decidieron dejar la sala cuando el presidente de Estados Unidos fue muy crítico con la isla. "Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", expuso el mandatario norteamericano. Por Agregar C5N en









Cuba dejó la Asamblea de la ONU.

La delegación de Cuba decidió abandonar este martes la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denomine a la isla como "un Estado fallido" y asegure que el gobierno "está fracasando como nunca antes y caerá".

"Es un Estado absolutamente fallido. Está fracasando como nunca antes y caerá", declaró el republicano durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la ONU. En ese momento, los integrantes de la delegación se pararon y dejaron el plenario central de la ONU donde se llevaban a cabo los discursos y el miércoles hablará el presidente Javier Milei.

La delegación de Cuba abandonó la Asamblea General de la ONU durante el discurso de Donald Trump, en el que calificó a la isla de "Estado absolutamente fallido" y afirmó que Marco Rubio lidera una negociación. pic.twitter.com/pAw0iJ5PxV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026 El mandatario estadounidense confirmó que "buscan un cambio fundamental en Cuba" el cual, según señaló, lo está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio. A la vez, acusó al gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel de ser un "régimen comunista" que se encuentra sometido "a la mayor presión a la que se ha visto jamás".

En sus críticas a la isla, Trump acusó a Cuba de llevar "décadas" coordinándose con redes comunistas y grupos de izquierdas en el país como el Partido Comunista de Estados Unidos, el grupo Antifa, que designó como una organización terrorista, y el partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), la formación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Sin nombrarlo, Lula da Silva cruzó a Trump: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie" El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, centró buena parte de su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la defensa de la soberanía y el rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países.