La delegación de Cuba abandonó la Asamblea de la ONU como respuesta a los dichos de Donald Trump: "Estado fallido"

La delegación de Cuba decidió abandonar este martes la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denomine a la isla como "un Estado fallido" y asegure que el gobierno "está fracasando como nunca antes y caerá".
"Es un Estado absolutamente fallido. Está fracasando como nunca antes y caerá", declaró el republicano durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la ONU. En ese momento, los integrantes de la delegación se pararon y dejaron el plenario central de la ONU donde se llevaban a cabo los discursos y el miércoles hablará el presidente Javier Milei.
El mandatario estadounidense confirmó que "buscan un cambio fundamental en Cuba" el cual, según señaló, lo está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio. A la vez, acusó al gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel de ser un "régimen comunista" que se encuentra sometido "a la mayor presión a la que se ha visto jamás".
En sus críticas a la isla, Trump acusó a Cuba de llevar "décadas" coordinándose con redes comunistas y grupos de izquierdas en el país como el Partido Comunista de Estados Unidos, el grupo Antifa, que designó como una organización terrorista, y el partido de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), la formación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Sin nombrarlo, Lula da Silva cruzó a Trump: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, centró buena parte de su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la defensa de la soberanía y el rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de los países.
Sin mencionar directamente a Donald Trump en esos pasajes, Lula advirtió sobre la influencia externa en los procesos electorales de América Latina y sostuvo que las diferencias ideológicas entre los gobiernos de la región no deberían impedir una mayor integración. "En América Latina y el Caribe, la proximidad geográfica a la mayor potencia militar del mundo es un hecho ineludible, especialmente en un contexto de renovadas tentaciones hegemónicas", lanzó.