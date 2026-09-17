Un reconocido fabricante de termotanques despidió al 10% de sus trabajadores y refinanció una deuda millonaria El holding que controla Rheem redujo su dotación en medio de una reorganización financiera que incluyó la refinanciación de un préstamo subordinado por u$s9,48 millones con vencimiento extendido hasta 2028. Por Agregar C5N en









El recorte en la empresa alcanzaría a unos 27 trabajadores.

El holding que controla al fabricante de termotanques y calefones Rheem desvinculó al 10% de su personal durante los últimos meses. Se trata de Garovaglio y Zorraquín, que tras la decisión no detalló cómo se distribuyeron los despidos.

Una estimación sindical de 273 empleados afirma que "el recorte en la empresa por la crisis alcanzaría a unos 27 trabajadores". El ajuste tuvo un impacto económico significativo para el grupo.

Las indemnizaciones abonadas por las desvinculaciones en los últimos seis meses representaron el 41% de sus resultados financieros consolidados al 30 de junio de 2026, según la presentación enviada a la CNV. Los estados financieros del primer semestre mostraron una ganancia neta de $2.439 millones.

La compañía avanzó con una reorganización financiera de sus pasivos Tomando como referencia el porcentaje informado por la compañía, el costo de las indemnizaciones rondaría los $1.000 millones. La firma no comunicó el monto exacto ni dónde fueron las desvinculaciones.

La presentación ante la CNV fue realizada el 8 de septiembre y llevaba la firma del presidente de Garovaglio y Zorraquín, Ambrosio Nougués. Allí, el directorio también hizo referencia a las normas de la Ley de Contrato de Trabajo y a posibles contingencias derivadas de reclamos laborales.