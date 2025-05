De los primos Macri a Lousteau y Lilita: despedida del arco político a Pepe Mujica tras su muerte

La expresidenta Cristina Kirchner expuso su acompañamiento a Uruguay por el fallecimiento del expresidente de ese país: "América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su Patria. Pepe, te vamos a extrañar mucho. Lucía… mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo".

En tanto, el exmandatario Mauricio Macri señaló: "Mi recuerdo y mi respeto para Pepe Mujica. Fue una persona honesta, comprometida con sus ideas y con la historia de su país. Mis condolencias al pueblo uruguayo, a su familia y amigos".

En tanto, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a legislador porteño por Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, expresó: "En tiempos de gritos e insultos, se va un hombre que predicó con el ejemplo, escuchó más de lo que habló y creyó en la política como herramienta de transformación. Gracias, Pepe Mujica".

"Perseguido, torturado y encarcelado por pelear contra una dictadura y en favor de un mundo mejor. Líder popular, protagonista de la democracia uruguaya y gran presidente de su país, al que amó profundamente. Pepe Mujica dejó la vida, pero también dejó un ejemplo inmenso de lucha, integridad y compromiso con la justicia social. Hasta siempre, Pepe", destacó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, escribió: "Chau querido Pepe Mujica, fuiste un hombre magnánimo. Te esperan los bares del cielo".

En esta línea, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Lamento el fallecimiento de José 'Pepe' Mujica. Íntegro, honesto, buena gente. Un ejemplo. Un hombre que dejó huella en su tierra y en toda la región. Mis condolencias a su familia y a todo el pueblo uruguayo.

"Con pesar despedimos a Pepe Mujica, un hombre que marcó la política con su coherencia y decencia, su lucha por la democracia y la justicia social. Un abrazo a sus seres queridos, amigos y al pueblo uruguayo", manifestó el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau.

También, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al legado de Mujica. "Uruguay y toda la región despiden hoy a una persona que trascendió las fronteras de la política. José 'Pepe' Mujica será recordado por su humildad, su compromiso con los valores democráticos y su defensa del diálogo como herramienta para construir sociedades más justas y con mejor calidad de vida", marcó.

"Son principios que en Santa Fe compartimos y que guían nuestro camino de gobierno: trabajar con honestidad, escuchar, dialogar y transformar la realidad para que cada santafesino viva mejor. Acompañamos al pueblo uruguayo en este momento de dolor, con el mayor respeto y reconocimiento a su legado", añadió.

En este marco, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, remarcó: "Con profundo respeto, expreso mis condolencias por la muerte del expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica, un humanista ejemplar y líder histórico que dedicó su vida a combatir la desigualdad, siempre con la misma austeridad que lo caracterizó a lo largo de sus 89 años".

"Su voz permanecerá como una de las más lúcidas y coherentes de la política latinoamericana. Militante incansable, trabajó con convicción y sencillez, dejándonos un legado invaluable de compromiso social, defensa del diálogo y promoción de la paz entre los pueblos. Gracias, Pepe, por demostrarnos que la reconciliación es posible y que la política debe ser un acto de amor y servicio al prójimo", agregó.

"Las Abuelas de Plaza de Mayo despedimos con dolor a un amigo, el querido Pepe Mujica. Se fue un luchador de la Patria Grande, un dirigente aguerrido, humilde, tenaz, comprometido como pocos con los débiles y las causas justas. 'Es una persona que no se va a morir nunca porque es el ejemplo', había dicho Estela de Carlotto luego de su último y cálido encuentro en su chacra de Uruguay", marcó Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado.

También, agregaron: "Hoy el pueblo latinoamericano lo llora, pero su guía perdurará. Lamentamos su partida y abrazamos a Lucía, su compañera de vida. Hasta siempre, querido Pepe.

El día que José Pepe Mujica rechazó una oferta millonaria por su Volkswagen escarabajo

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica, que murió este martes a los 89 años por un cáncer terminal, fue protagonista de una increíble anécdota cuando le ofrecieron 1 millón de dólares por su auto Volkswagen escarabajo celeste. “Mientras viva, va a estar en mi galpón. De vez en cuando lo saco para dar una vuelta”, había relatado el exmandatario uruguayo en su momento.

El político se caracterizó por su humildad y austeridad, vivía en una chacra con su mujer, la exvicepresidenta Lucia Topolanxky, aseguró sobre el modesto autómóvil.

Ocurrió en 2014, durante la cumbre del G77+China en Bolivia, cuando un jeque árabe quedó impresionado con el pequeño vehículo y le ofreció un millón de dólares para llevárselo y él no dudó en rechazarlo. "Ese auto me lo regalaron unos amigos. No lo puedo vender. Me daría vergüenza”, había revelado.

Tiempo después, el exembajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez, le propuso a Mujica cambiar su Fusca celeste de 1987 por diez camionetas doble tracción nuevas. Tampoco aceptó.