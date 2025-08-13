¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo Los medios y las redes sociales aluden a un hecho que podría marcar un antes y un después en la vida del destacado futbolista chileno y su círculo cercano.







El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

Un fuerte rumor relacionado con Alexis Sánchez y su pareja ha captado la atención de la farándula y el mundo deportivo, generando especulaciones a nivel nacional. El rumor toma fuerza a partir de ciertos gestos, publicaciones en redes sociales y movimientos personales que dejan entrever algo relevante.

El entorno del atleta se habría convertido en el principal foco de comentarios, lo que realza aún más la intriga mediática en torno a este tema. La incertidumbre crece por la ausencia de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas, mientras los fanáticos y los medios buscan pistas que confirmen o desmientan la versión.

Cuál sería la novedad entre Alexis Sanchez y su pareja que tiene a todo el mundo expectante Alexis sanchez Unas recientes publicaciones en Instagram encendieron las especulaciones sobre que Alexis Sánchez sería padre junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova. En el programa Plan Perfecto, la periodista Cecilia Gutiérrez señaló que adelantar embarazos es un tema “muy personal y delicado, sobre todo en los primeros meses”.

Además de las “pistas” en redes sociales, en el círculo cercano del jugador se comenta que habría visitado Chile con su pareja para presentarla a su familia. “A todos nos sorprendió que aproximadamente dos meses atrás Alexis trajo a su polola”, indicó Gutiérrez. Litvinova, de 25 años, cuenta con más de una década de trayectoria en el modelaje y actualmente reside en Friuli, la misma ciudad italiana donde juega el delantero, que milita en el Udinese de la Serie A.