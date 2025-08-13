Un villano que se hace querer: de qué se trata Megamente, la película animada que es furor en Netflix Una producción animada de comedia estadounidense dirigida por Tom McGrath, producida por DreamWorks Animation, distribuida por Paramount Pictures y protagonizada por Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross y Brad Pitt.







Megamente, una película estadounidense que no te podés perder este fin de semana de agosto 2025.

Megamente es una película animada de comedia estadounidense dirigida por Tom McGrath, producida por DreamWorks Animation, distribuida por Paramount Pictures y protagonizada por Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross y Brad Pitt.

Para Latinoamérica, la película contó con las voces Juan Alfonso Carralero en el papel de Megamente, además de contar con la participación de la actriz Ludwika Paleta y el presentador y locutor Marco Antonio Regil como Roxanne Ritchi y Metro Man respectivamente.

La película recibió halagos de la crítica y del público por su guion, dirección, actuación y temas musicales, logrando recaudar más de $321 millones en la taquilla mundial.

megamindrules Sinopsis de Megamente, la película que es de lo más visto en Netflix A pesar de que él es el supervillano más brillante que ha tenido el mundo, Megamente es el menos exitoso. Frustrado una y otra vez por el heroico Metro Man, Megamente se sorprende cuando logra acabar con su némesis después de tanto tiempo, pero sin Metro Man, el protagonista no tiene ningún propósito en la vida, por lo que crea a un nuevo oponente, quien rápidamente decide que es más divertido ser el malo que el héroe.

Tráiler de Megamente Embed - MEGAMENTE - Trailer Español Latino - FULL HD Reparto de Megamente Metro Man interpretado por Brad Pitt

Hal Stewart intrpretado por Jonah Hill

Roxanne Ritchi interpretada por Tina Fey

Bernard interpretado por Ben Stiller

Minion interpretado por David Cross

Megamente interpretado por Will Ferrell

