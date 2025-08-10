Violencia en el fútbol uruguayo: un policía mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico contra Peñarol

El agente declaró que actuó tras un intento de ataque a balazos contra su casa. Sin embargo, en las requisas no se encontraron armas ni impactos de bala en los alrededores de su domicilio. Si bien no fue detenido, deberá presentarse ante la Fiscalía cuando sea convocado.

El clásico de Uruguay que se disputó sin público visitante terminó en tragedia: un policía mató a dos hinchas de Nacional en Toledo después de un altercado motivado por el partido, informó el Ministerio del Interior.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el hecho ocurrió este sábado pasada las 17 cuando se escucharon disparos en las calles Torres Quiroga y José Mateo Quiroga y testigos llamaron al 911.

En la denuncia inicial se dio cuenta que un grupo de personas , entre ellas el policía, se habían juntado a ver el encuentro y habían colgado una bandera de Peñarol en el tejido del frente. Sin embargo, cuando terminó el choque, que ganaron los Carboneros por 3 a 0, seis personas, en dos motos, llegaron hasta el lugar intentando quietar la bandera.

De inmediato, el agente salió de su domicilio, comenzó un violento intercambio verbal y terminó con la agresión del integrante de las fuerzas de seguridad utilizando su arma reglamentaria para disparar contra dos de los presuntos agresores: los mató .

En el comunicado emitido por el Ministerio del Interior uruguayo señalaron que "una vez finalizado el encuentro, llegan 2 motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, tras esto el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos".

Embed Así fue el ataque en el que murieron dos hinchas de Nacional tras disparos de policía. El efectivo de 24 años fue dejado en libertad por el fiscal Álvez. No está imputado. Información primaria indica que 6 hombres llegaron en moto, armados, a la casa. pic.twitter.com/tw8FEVAj0F — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) August 10, 2025

Tras conocerse la noticia, los investigadores de la Fiscalía intentan establecer si el accionar del policía contó con algún tipo de atenuante o se trató de un caso extremo de gatillo fácil.

De acuerdo a un video difundido en redes sociales tomado por una cámara de seguridad permite observar corridas y oír el sonido de 15 disparos, bocinazos y gritos. En ese sentido, en el primer parte efectuado por el Ministerio del Interior se informa que aparecieron “dos motos ocupadas cada una por tres personas, uno de ellos esgrimiendo arma de fuego”. Ahora, los investigadores deberán empezar con un análisis minucioso de la escena del doble crimen y la recolección de objetos y testimonios de testigos.

Si bien en un principio el agente fue demorado, luego fue dejado en libertad sin imputaciones, de igual modo deberá presentarse ante la Fiscalía cuando sea convocado. En su primera declaración, aseguró que los hinchas los atacaron con armas, pero eso no coincide con la escena.

En otro video que se volvió viral en las redes sociales filmado por uno de los presentes en la puerta de la casa del policía en Toledo se observa el momento posterior a los disparos donde ya están los dos hinchas de Nacional asesinados. “Casi nos matan. Nos salvamos porque estaba el Lucas”, se lo escucha decir.