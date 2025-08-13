Con el Congreso vallado y un fuerte operativo policial, los jubilados vuelven a marchar contra el veto de Javier Milei Jubilados y organizaciones sociales marcharán este miércoles al Congreso contra el veto de Milei al aumento de haberes y la prórroga de la moratoria, en un clima de tensión marcado por operativos policiales y antecedentes de represión en movilizaciones anteriores. Por







Este miércoles, las columnas de jubilados volverán a concentrarse frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, al incremento del bono y a la prórroga de la moratoria previsional.

La convocatoria, impulsada por distintas organizaciones de jubilados, advierte que las medidas del Gobierno representan “un golpe directo a los sectores más vulnerables” y profundizan el ajuste sobre quienes dependen de ingresos fijos que ya quedaron muy por debajo de la inflación.

Como en otras oportunidades, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo desmedido en los alrededores del Palacio Legislativo, con un despliegue de efectivos, vallados y móviles que bloquean accesos clave. La postal es conocida: uniformados apostados en cada esquina y camiones hidrantes listos para intervenir.

Como en cada marcha, los manifestantes temen que el Gobierno vuelva a dar vía libre a la represión. El miedo no es infundado, buena parte de las movilizaciones de los miércoles en defensa de las jubilaciones terminó en escenas de violencia institucional: empujones, gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y hasta balas de goma contra manifestantes, muchos de ellos personas mayores, pero también niños y trabajadores de prensa.

"Venimos siempre a manifestarnos los miércoles y lo único que recibimos es represión. Soluciones no tuvimos ninguna. Ayer hicieron un asado en la Quinta de Olivos mientras en los PAMI hay turno recién para dentro de 4 meses. Mi exesposa sufre la enfermedad de ELA y el Pami le niega la kinesiología domicilio", expresó jubilado en comunicación con C5N.