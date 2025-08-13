13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Con el Congreso vallado y un fuerte operativo policial, los jubilados vuelven a marchar contra el veto de Javier Milei

Jubilados y organizaciones sociales marcharán este miércoles al Congreso contra el veto de Milei al aumento de haberes y la prórroga de la moratoria, en un clima de tensión marcado por operativos policiales y antecedentes de represión en movilizaciones anteriores.

Por

Con el Congreso vallado y un fuerte operativo policial, los jubilados vuelven a marchar contra el veto de Javier Milei

Este miércoles, las columnas de jubilados volverán a concentrarse frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, al incremento del bono y a la prórroga de la moratoria previsional.

Te puede interesar:

El biógrafo de Javier Milei puso en duda la denuncia y la condena contra el exmarido de Julieta Prandi

La convocatoria, impulsada por distintas organizaciones de jubilados, advierte que las medidas del Gobierno representan “un golpe directo a los sectores más vulnerables” y profundizan el ajuste sobre quienes dependen de ingresos fijos que ya quedaron muy por debajo de la inflación.

Como en otras oportunidades, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo desmedido en los alrededores del Palacio Legislativo, con un despliegue de efectivos, vallados y móviles que bloquean accesos clave. La postal es conocida: uniformados apostados en cada esquina y camiones hidrantes listos para intervenir.

Como en cada marcha, los manifestantes temen que el Gobierno vuelva a dar vía libre a la represión. El miedo no es infundado, buena parte de las movilizaciones de los miércoles en defensa de las jubilaciones terminó en escenas de violencia institucional: empujones, gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y hasta balas de goma contra manifestantes, muchos de ellos personas mayores, pero también niños y trabajadores de prensa.

"Venimos siempre a manifestarnos los miércoles y lo único que recibimos es represión. Soluciones no tuvimos ninguna. Ayer hicieron un asado en la Quinta de Olivos mientras en los PAMI hay turno recién para dentro de 4 meses. Mi exesposa sufre la enfermedad de ELA y el Pami le niega la kinesiología domicilio", expresó jubilado en comunicación con C5N.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Causa $LIBRA: Novelli y Terrones Godoy, cada vez más complicados con la Justicia

La humorista se puso en el personaje de la cantante colombiana en un escenario en Marbella.

Escandalosa imitación de Fátima Florez a Shakira: "Le hicieron un boicot"

play

Diputados destrabó en comisión la investigación por la estafa $LIBRA

Total hermetismo en la quinta de Olivos.

Milei reunió a un grupo de diputados en Olivos para blindar los vetos en el Congreso

Trabajadores del Garrahan vuelven a movilizarse tras la media sanción a la emergencia pediátrica.

Trabajadores del Garrahan vuelven a movilizarse tras la media sanción a la emergencia pediátrica

play

Revés para Milei en el Congreso: avanza la conformación de la comisión investigadora por la estafa $LIBRA

Rating Cero

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

El exmarido de Kelly Clarkson falleció de cáncer.

Falleció el exmarido de una jurado de La Voz: la artista no apareció en el obituario

El apostador, un remake fascinante que no te podés perder este mes de agosto que ya está disponible en la gran N roja.
play

El Apostador es la película del 2014 que está como lo más visto de Netflix: de qué se trata

Megamente, una película estadounidense que no te podés perder este fin de semana de agosto 2025.
play

Un villano que se hace querer: de qué se trata Megamente, la película animada que es furor en Netflix

María Becerra sumó un nuevo River.

Tras agotar las entradas de su primer recital, María Becerra sumó una nueva fecha en River

últimas noticias

La cirugía fue un nuevo logro de la institución pública.

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a dos gemelas siamesas

Hace 15 minutos
play

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

Hace 17 minutos
En el primer semestre del 2025, las propuestas de créditos destinados a los clubes fue del 0%.

Crisis económica en los cubes de barrio: el 40% advirtió estar peor económicamente que en 2023

Hace 21 minutos
Luis Caputo presiona a los bancos: Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario

Luis Caputo presiona a los bancos: "Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario"

Hace 27 minutos
Una escala obligada para quienes buscan algo distinto.

Una inmersión gourmet en Bariloche: arte, paisaje y cocina de autor

Hace 37 minutos