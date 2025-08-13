Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles" Nieto de Lolita Torres, sobrino de Diego y primo de Ángela, Benja lleva el arte en la sangre y presentará su primer álbum, "Espinas", en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata. Ana Rugilo









"El disco tiene un viaje de sensaciones", resumió Benja Torres.

Benjamín Torres tiene 28 años y lanzó su primer álbum musical, Espinas, con un mensaje diferente al que pregonan los jóvenes mainstream de la industria: Benja le canta a la familia y quiere reivindicar la juntada de los domingos. "Está compuesto por 15 temas y fueron más, tuvimos que elegir y quedaron afuera arriba de 20 canciones. Me emociona mucho, es mi primer obra y logró reflejar un mensaje muy claro. Le habla a la familia, al amor, hay canciones dedicadas a mi mamá, a mis abuelas, durante el proceso del disco me enamoré y también hay una dedicada a ella. Hay para todos. El disco tiene un viaje de sensaciones", resume.

Del tracklist, Brindo fue la canción que unificó la esencia del proyecto, en palabras del artista "terminó uniendo un concepto, un mensaje a quien hablarle, una impronta. Le estoy reagradecido a esa canción porque me dio la idea del álbum. Todo remonta a los domingos en familia. El otro día subí un video hablando de eso, que se perdió mucho la mesa familiar de los domingos. Ya no es tan normal como cuando éramos chicos. Quiero recuperar eso, se puede pensar distinto a un familiar, pero hoy eso divide mucho. La familia es 'vos pensás distinto, opinamos diferente, pero igual somos familia'".

El lanzamiento de Espinas caló hondo hasta en la propia familia de Benjamín. "Cuando salió Brindo la escuchamos con mi familia en Navidad, fue pensada para estrenarla ahí. Estaba con toda la familia de mi mamá. mis tíos, primos, todos la escucharon con el parlante a todo trapo y terminamos llorando. Fue un momento relindo. Está buenísimo porque es una canción atemporal y cuando llegan las fiestas de fin de año suben las reproducciones".

Para el artista, la pérdida de las clásicas reuniones familiares tienen un por qué intenta explicarlo sin vueltas: "Siento que es por una cuestión de intolerancia a la opinión ajena. Todos estamos más susceptibles, cuando entran en escena el deporte, la política en la mesa familiar esos desencuentros hoy generan distanciamiento. Espero aportar un granito de arena para que vuelva a ser como antes. Obviamente, banco mucho decir las cosas, hay que ser transparente, pero se puede debatir y que termine ahí".

En ese sentido, recuerda una de las anécdotas del primer show en una sala en Buenos Aires: "Vi lo que creía era una pareja abrazada y le di el micrófono a la chica porque me hizo una seña. Ahí cuenta: 'Él es mi hermano y estuve 10 años peleada con él. Hace dos semanas me llegó un mensaje suyo, era el link de la canción Brindo. Te vinimos a ver porque esta canción nos hizo volver a hablar'. Fue tremendo el momento. Me costó cantar la canción de lo que me emocioné".

Benja Torres confirmó su gira nacional para entonar sus quince canciones en vivo. El 3/10 se presentará en Sala Lavardén en Rosario, el 4/10 en Espacio Quality, Córdoba, el 10/10 en Sala Melany, Mar del Plata y el 31/10 en el Teatro Avenida, en Buenos Aires: "Espero disfrutarlo, primero que nada, estar presente en el momento. Estoy armando un show que lleve al público por distintos momentos desde la emoción al baile. Quiero que sea un momentazo y poder reforzar el mensaje del álbum en vivo, que se contagie".