13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Diputados avanza con el proyecto de reparto de ATN impulsado por los gobernadores

El dictamen de mayoría, que cosechó 27 firmas, fue acompañado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y otros bloques provinciales.

Constanza Viñas
Por
Constanza Viñas
La iniciativa fue debatida en la comisión de Presupuesto y Hacienda

La iniciativa fue debatida en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert.

La oposición dictaminó el proyecto de reparto automático de ATN impulsado por los 24 mandatarios provinciales. El oficialismo y sus aliados firmaron una versión alternativa más acotada. Más tarde se debatirá en comisión la segunda iniciativa de los gobernadores: la reforma al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.
Te puede interesar:

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

En vísperas del cierre de alianzas nacionales, la Cámara de Diputados dictaminó este miércoles el proyecto de ley que modifica el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un guiño legislativo a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño que lo impulsaron. La iniciativa fue debatida en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, que fue convocada de urgencia la semana pasada por el oficialismo en un intento por descomprimir el emplazamiento previsto para la sesión del 12-0, ante el avance de la oposición.

El dictamen de mayoría, que cosechó 27 firmas, fue acompañado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y otros bloques provinciales, y respalda la versión original del proyecto ya aprobado por el Senado, que establece que todos los recursos del Fondo de ATN se distribuyan automáticamente, de manera diaria y bajo los mismos criterios de la coparticipación federal.

En contraste, La Libertad Avanza, el PRO, el mendocino Lisandro Nieri (UCR) y la sanjuanina Nancy Picón, referenciada en el gobernador Orrego, firmaron un dictamen de minoría con 15 firmas, que propone una versión más acotada. Ese texto, que solo alcanza a los remanentes no utilizados al cierre de cada ejercicio fiscal, establece una redistribución mensual, manteniendo el carácter discrecional del fondo durante el año.

En total, se presentaron cuatro dictámenes: al de mayoría y el impulsado por LLA y sus aliados, se sumaron uno de la Coalición Cívica y otro del Frente de Izquierda, ambos con una única firma, que dejaron planteadas diferencias puntuales respecto del uso y control de esos fondos.

El avance legislativo ocurre en medio de un contexto político marcado por el cierre de listas a nivel nacional. Algunos de los gobernadores que impulsaron en su momento el proyecto sellaron alianzas con La Libertad Avanza, como es el caso de Mendoza, Entre Ríos, Chaco y CABA. Sin embargo, en la comisión, solo tuvo representación el radical mendocino Lisandro Nieri, quien firmó el dictamen libertario, aunque expresó a C5N la intención de buscar consensos con la Casa Rosada para evitar un eventual veto presidencial.

En cuanto a los gobernadores de “Grito Federal”, como Martín Llaryora (Córdoba), sus diputados adoptaron una postura más ambigua. A pesar de sus recientes declaraciones contra el gobierno nacional —“Nosotros le podemos dar clases de gestión”— los legisladores cordobeses no estuvieron presentes en la comisión, aunque habilitaron un reemplazo para garantizar la firma: Esteban Paulón (Santa Fe). En el caso de Jujuy, el diputado Jorge Rizzotti anticipó dificultades logísticas para llegar a la reunión y designó una reemplazante para asegurar la rúbrica, pero finalmente decidió asistir en auto y estar presente en el encuentro.

Por su parte, los legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Misiones y Salta, acompañaron el dictamen de mayoría, en línea con la oposición más dura.

La jornada parlamentaria continuará esta tarde con el tratamiento del segundo proyecto consensuado por los gobernadores, también con media sanción del Senado, que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Ambos proyectos podrían ser tratados en una sesión la próxima semana (20 de agosto) o en su defecto el 27. La oposición analizará las fechas este jueves para tomar una definición. El cierre de listas del próximo 17 de agosto condiciona el escenario. Los bloques opositores también evaluarán la posibilidad de incluir en esa sesión los vetos pendientes: aumento a jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Diputados destrabó en comisión la investigación por la estafa $LIBRA

Los docentes universitarios reclaman por mejores salarios y denuncian el ajuste presupuestario del Gobierno.

Paro de docentes universitarios: reclaman más presupuesto y un incremento salarial

como un boxeador groggy, milei uso la cadena nacional para intentar evitar el knock out

Como un boxeador groggy, Milei usó la cadena nacional para intentar evitar el knock out

play

Milei dijo que habrá sanciones penales para diputados y senadores que atenten contra el equilibrio fiscal

Diputados rechazó cinco decretos de Mliei, entre los que se encuentra el cierre de Vialidad y las modificaciones al INTI e INTA.

El oficialismo sufrió 12 derrotas en Diputados y la oposición le marca la agenda en pleno cierre de alianzas

La Cámara de Diputados realizó una sesión especial.
play

Tras una maratónica sesión en el Congreso, la oposición aprobó proyectos que le marcan la agenda al Gobierno

Rating Cero

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

El exmarido de Kelly Clarkson falleció de cáncer.

Falleció el exmarido de una jurado de La Voz: la artista no apareció en el obituario

El apostador, un remake fascinante que no te podés perder este mes de agosto que ya está disponible en la gran N roja.
play

El Apostador es la película del 2014 que está como lo más visto de Netflix: de qué se trata

Megamente, una película estadounidense que no te podés perder este fin de semana de agosto 2025.
play

Un villano que se hace querer: de qué se trata Megamente, la película animada que es furor en Netflix

María Becerra sumó un nuevo River.

Tras agotar las entradas de su primer recital, María Becerra sumó una nueva fecha en River

últimas noticias

La cirugía fue un nuevo logro de la institución pública.

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a dos gemelas siamesas

Hace 18 minutos
play

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

Hace 20 minutos
En el primer semestre del 2025, las propuestas de créditos destinados a los clubes fue del 0%.

Crisis económica en los cubes de barrio: el 40% advirtió estar peor económicamente que en 2023

Hace 24 minutos
Luis Caputo presiona a los bancos: Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario

Luis Caputo presiona a los bancos: "Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario"

Hace 30 minutos
Una escala obligada para quienes buscan algo distinto.

Una inmersión gourmet en Bariloche: arte, paisaje y cocina de autor

Hace 40 minutos