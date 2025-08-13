Diputados avanza con el proyecto de reparto de ATN impulsado por los gobernadores

El dictamen de mayoría, que cosechó 27 firmas, fue acompañado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y otros bloques provinciales.

La oposición dictaminó el proyecto de reparto automático de ATN impulsado por los 24 mandatarios provinciales. El oficialismo y sus aliados firmaron una versión alternativa más acotada. Más tarde se debatirá en comisión la segunda iniciativa de los gobernadores: la reforma al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

En vísperas del cierre de alianzas nacionales, la Cámara de Diputados dictaminó este miércoles el proyecto de ley que modifica el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un guiño legislativo a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño que lo impulsaron. La iniciativa fue debatida en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, que fue convocada de urgencia la semana pasada por el oficialismo en un intento por descomprimir el emplazamiento previsto para la sesión del 12-0, ante el avance de la oposición.

El dictamen de mayoría, que cosechó 27 firmas , fue acompañado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y otros bloques provinciales, y respalda la versión original del proyecto ya aprobado por el Senado, que establece que todos los recursos del Fondo de ATN se distribuyan automáticamente, de manera diaria y bajo los mismos criterios de la coparticipación federal.

En contraste, La Libertad Avanza, el PRO, el mendocino Lisandro Nieri (UCR) y la sanjuanina Nancy Picón, referenciada en el gobernador Orrego, firmaron un dictamen de minoría con 15 firmas, que propone una versión más acotada. Ese texto, que solo alcanza a los remanentes no utilizados al cierre de cada ejercicio fiscal, establece una redistribución mensual, manteniendo el carácter discrecional del fondo durante el año.

En total, se presentaron cuatro dictámenes: al de mayoría y el impulsado por LLA y sus aliados, se sumaron uno de la Coalición Cívica y otro del Frente de Izquierda, ambos con una única firma, que dejaron planteadas diferencias puntuales respecto del uso y control de esos fondos.

El avance legislativo ocurre en medio de un contexto político marcado por el cierre de listas a nivel nacional. Algunos de los gobernadores que impulsaron en su momento el proyecto sellaron alianzas con La Libertad Avanza, como es el caso de Mendoza, Entre Ríos, Chaco y CABA. Sin embargo, en la comisión, solo tuvo representación el radical mendocino Lisandro Nieri, quien firmó el dictamen libertario, aunque expresó a C5N la intención de buscar consensos con la Casa Rosada para evitar un eventual veto presidencial.

En cuanto a los gobernadores de “Grito Federal”, como Martín Llaryora (Córdoba), sus diputados adoptaron una postura más ambigua. A pesar de sus recientes declaraciones contra el gobierno nacional —“Nosotros le podemos dar clases de gestión”— los legisladores cordobeses no estuvieron presentes en la comisión, aunque habilitaron un reemplazo para garantizar la firma: Esteban Paulón (Santa Fe). En el caso de Jujuy, el diputado Jorge Rizzotti anticipó dificultades logísticas para llegar a la reunión y designó una reemplazante para asegurar la rúbrica, pero finalmente decidió asistir en auto y estar presente en el encuentro.

Por su parte, los legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Misiones y Salta, acompañaron el dictamen de mayoría, en línea con la oposición más dura.

La jornada parlamentaria continuará esta tarde con el tratamiento del segundo proyecto consensuado por los gobernadores, también con media sanción del Senado, que modifica el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Ambos proyectos podrían ser tratados en una sesión la próxima semana (20 de agosto) o en su defecto el 27. La oposición analizará las fechas este jueves para tomar una definición. El cierre de listas del próximo 17 de agosto condiciona el escenario. Los bloques opositores también evaluarán la posibilidad de incluir en esa sesión los vetos pendientes: aumento a jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.