El Apostador es la película del 2014 que está como lo más visto de Netflix: de qué se trata

Protagonizado por Mark Wahlberg, el film es una remake de otro de igual nombre de 1974.

El apostador

El apostador, un remake fascinante que no te podés perder este mes de agosto que ya está disponible en la gran N roja.

"El Apostador" (The Gambler en su título original) es un thriller dramático de 2014, protagonizado por Mark Wahlberg y dirigido por Rupert Wyatt. Es un remake de la película homónima de 1974 y actualmente arrasa en Netflix.

La trama sumerge al espectador en la vida de un brillante profesor de literatura que, arrastrado por una compulsiva adicción al juego, se endeuda gravemente con peligrosos prestamistas y gánsteres, poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

La película es una tensa carrera contra el tiempo, donde Jim se enfrenta a la creciente amenaza de sus acreedores mientras su adicción lo impulsa a seguir tomando riesgos extremos. "El Apostador" explora la psicología detrás de la autodestrucción y la necesidad de tocar fondo para buscar una segunda oportunidad, todo mientras Jim intenta realizar una última jugada para saldar sus deudas y escapar de un destino fatal.

Sinopsis de El Apostador, la película que sorprende nuevamente en Netflix

La historia sigue a Jim Bennett (Mark Wahlberg), un profesor universitario que, a pesar de su intelecto y su buena posición social, lleva una doble vida como un apostador de altas sumas. Su adicción lo lleva a acumular una enorme deuda de 200.000 dólares con Lee, el dueño de una exclusiva casa de apuestas clandestina, y otros 50.000 dólares con Neville Baraka, un peligroso prestamista. Lee le da un plazo de siete días para saldar su deuda, o enfrentará consecuencias mortales.

A medida que el plazo se agota, Jim se ve obligado a entrar en un mundo ilícito y oculto, buscando desesperadamente maneras de conseguir el dinero. Intenta pedir prestado a su adinerada madre, Roberta (Jessica Lange), pero su relación es disfuncional y él parece negarse a mostrar gratitud, apostándolo todo. También se relaciona con Frank (John Goodman), otro prestamista con un peculiar interés paternal en su futuro, y con Amy (Brie Larson), una de sus estudiantes, quien se ve arrastrada involuntariamente a la peligrosa situación.

el apostador

Tráiler de El Apostador

Embed - El Apostador | Clip de la Película "Relación Inapropiada" | Paramount Pictures Mexico

Reparto de El Apostador

Reparto Principal:

  • Mark Wahlberg como Jim Bennett
  • John Goodman como Frank
  • Brie Larson como Amy Phillips
  • Michael K. Williams como Neville Baraka
  • Jessica Lange como Roberta
apostador

