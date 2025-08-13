Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Trabajadores del Hospital Garrahan se movilizaron a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan informaron sobre un paro y movilización durante la jornada del miércoles, cerca de las 13 se realizará una asamblea en el hospital del equipo de salud.
Desde el centro porteño, Tucumán al 900, C5N habló con una de las enfermeras del hospital que contó detalles sobre el reclamo "UPCN además de entregar nuestros derechos, aceptar el vaciamiento de Lugones que implica 236 despidos, contratos basura y la saturación en la atención. Empezaron a pagar copagos, por patologías crónicas y cirugías".
En esa línea detalló que la obra social UP está cobrando a quiénes no son afiliados al gremio UPCN: "Hay muchísima desafiliación, entonces extorsionan diciendo que el que no es afiliado a UPCN va a recibir copagos mayores. Hay compañeras que tienen el tratamiento de sus hijos a muy alto costo, no lo están pudiendo afrontar. Jubiladas que le cobran 30 mil pesos por un laboratorio. Esta es la realidad de muchísimos trabajadores que están acompañándonos, familias que se quedaron en la calle y ahora tienen que pagar una obra social que es nuestra de los trabajadores".