Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados Los profesionales reclaman por salarios dignos y la aprobación de la Ley de Emergencia Pediátrica. Cerca de las 13 se realizará una asamblea en el hospital del equipo de salud. "Homologaron una paritaria del 1% de aumento", denunciaron. Por







Trabajadores se movilizaron a la sede central de la obra social Unión Personal.

Trabajadores del Hospital Garrahan se movilizaron a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan informaron sobre un paro y movilización durante la jornada del miércoles, cerca de las 13 se realizará una asamblea en el hospital del equipo de salud.

Desde el centro porteño, Tucumán al 900, C5N habló con una de las enfermeras del hospital que contó detalles sobre el reclamo "UPCN además de entregar nuestros derechos, aceptar el vaciamiento de Lugones que implica 236 despidos, contratos basura y la saturación en la atención. Empezaron a pagar copagos, por patologías crónicas y cirugías".