13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Los profesionales reclaman por salarios dignos y la aprobación de la Ley de Emergencia Pediátrica. Cerca de las 13 se realizará una asamblea en el hospital del equipo de salud. "Homologaron una paritaria del 1% de aumento", denunciaron.

Por

Trabajadores se movilizaron a  la sede central de la obra social Unión Personal.

Trabajadores del Hospital Garrahan se movilizaron a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan informaron sobre un paro y movilización durante la jornada del miércoles, cerca de las 13 se realizará una asamblea en el hospital del equipo de salud.

Prandi y su novio, Emanuel Ortega, se abrazaron tras el veredicto.
Te puede interesar:

La reacción de Julieta Prandi tras conocer la condena contra Claudio Contardi

Desde el centro porteño, Tucumán al 900, C5N habló con una de las enfermeras del hospital que contó detalles sobre el reclamo "UPCN además de entregar nuestros derechos, aceptar el vaciamiento de Lugones que implica 236 despidos, contratos basura y la saturación en la atención. Empezaron a pagar copagos, por patologías crónicas y cirugías".

En esa línea detalló que la obra social UP está cobrando a quiénes no son afiliados al gremio UPCN: "Hay muchísima desafiliación, entonces extorsionan diciendo que el que no es afiliado a UPCN va a recibir copagos mayores. Hay compañeras que tienen el tratamiento de sus hijos a muy alto costo, no lo están pudiendo afrontar. Jubiladas que le cobran 30 mil pesos por un laboratorio. Esta es la realidad de muchísimos trabajadores que están acompañándonos, familias que se quedaron en la calle y ahora tienen que pagar una obra social que es nuestra de los trabajadores".

Noticias relacionadas

Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Los trucos que recomiendan los expertos.

Cuáles son los 5 trucos que recomiendan los expertos para cuidar tu casa y dejarla bonita si vas a venderla

play

La macabra foto de Matías Jurado, el "asesino de los viernes": hallaron nuevos rastros de los desaparecidos

Guillermo Concheto Álvarez concretó sus brutales crímenes en la década del 90.

El Gobierno deberá pagar una millonaria indemnización a un asesino múltiple

Pidieron a la Justicia citar a indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández

Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf afirmó que "no tenía ninguna relación" con Diego Fernández

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

Prandi y su novio, Emanuel Ortega, se abrazaron tras el veredicto.

La reacción de Julieta Prandi tras conocer la condena contra Claudio Contardi

Hace 6 minutos
play

Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Hace 11 minutos
Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 22 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 35 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 37 minutos