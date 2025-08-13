Falleció el exmarido de una jurado de La Voz: la artista no apareció en el obituario La cantante estuvo casada por siete años, tuvo dos hijos y se divorció por estafa. Luego de eso, el empresario se puso en pareja con la exasistente de ella y, en las últimas horas, se confirmó el deceso por cáncer.







El exmarido de Kelly Clarkson falleció de cáncer. Redes sociales

La artista internacional Kelly Clarkson, jurado de La Voz en reiteradas temporadas, se convirtió en noticia mundial tras la confirmación del fallecimiento de su expareja Brandon Blackstock, con quien tuvo dos hijos. A pesar de compartir casi 8 años de relación, no fue mencionada en su obituario, a diferencia de su actual pareja, Brittney Marie Jones, su examiga.

La cantante se hizo conocida por ser la primera ganadora de American Idol, luego triunfó en la música de manera muy progresiva y sus canciones se convirtieron rápidamente en hits. Luego se casó con su pareja, tuvo dos hijos y decidió contratarlo como mánager tras su gran éxito. Pero al descubrir que movimientos extraños de dinero, se separó y comenzaron las demandas.

Algunos días atrás, Clarkson tuvo que cancelar sus shows y generó críticas entre sus fanáticos, por eso tuvo que contar: “El padre de mis hijos está muy enfermo y necesito estar completamente presente para ellos”.

Kelly Clarkson Redes sociales Finalmente, su deceso se dio el 7 de agosto. "Con gran tristeza compartimos la noticia de que Brandon Blackstock ha fallecido. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en este momento tan difícil", indicó el comunicado.