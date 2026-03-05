Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Congreso: "Fue una charla muy importante"
La senadora nacional mantuvo una reunión privada con el gendarme liberado tras su cautiverio en Venezuela. La jefa del bloque libertario sostuvo que la reunión fue muy importante y aseguró que siguió el caso "desde el primer día".
El encuentro entre Nahuel Gallo y Patricia Bullrich se concretó en el Congreso.
Agencia Noticias Argentinas
La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, recibió a Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo preso en Venezuela, con quien mantuvo una reunión privada en su despacho del Senado de la Nación este jueves. Durante el encuentro conversaron sobre el proceso de liberación del argentino: “Fue una charla muy importante porque ustedes saben que como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día”, declaró la legisladora.
Del encuentro participaron también los senadores Bartolomé Abdala y Maximiliano Abad, pero no estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los voceros del despacho explicaron que el evento tuvo un carácter íntimo y que el gendarme expresó su firme deseo de continuar con sus funciones dentro de la Gendarmería Nacional de Argentina, luego de un tiempo de readaptación.
Finalizada la reunión, Gallo se retiró y Bullrich respondió preguntas a la prensa. Los periodistas consultaron puntualmente sobre el rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la liberación del gendarme. "Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez. Son amigos o comparten ese mismo modelo. Nosotros no, siempre hemos tenido dificultades", sentenció la senadora.
Bullrich compartió una imagen en su cuenta oficial de X en la que abraza a Nahuel Gallo dentro de su despacho en el Senado de la Nación. Acompañó la foto con un mensaje en alusión a la vuelta del cabo primero a la Argentina: "La emoción de tenerte de nuevo en casa, Nahuel", escribió la senadora.
Nahuel Gallo tuvo una primera cena "muy argentina" con su familia tras su liberación
Nahuel Gallo, el cabo primero de Gendarmería Nacional que estuvo más deun año preso en Venezuela, se mostró junto a su familia, tras llegar al país. "Pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados", publicó el reencuentro su esposa, María Alejandra Gómez, en su perfil de la red social X.
En la imagen en la que se ve a Gallo, Gómez y el pequeño hijo de ambos, la mujer del gendarme argentino dijo que su marido "merece respeto". "La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días... Fueron 448", escribió.
Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados.
Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y… pic.twitter.com/CVHHgDU9i5