Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Congreso: "Fue una charla muy importante" La senadora nacional mantuvo una reunión privada con el gendarme liberado tras su cautiverio en Venezuela. La jefa del bloque libertario sostuvo que la reunión fue muy importante y aseguró que siguió el caso "desde el primer día". Por + Seguir en







El encuentro entre Nahuel Gallo y Patricia Bullrich se concretó en el Congreso. Agencia Noticias Argentinas

La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, recibió a Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo preso en Venezuela, con quien mantuvo una reunión privada en su despacho del Senado de la Nación este jueves. Durante el encuentro conversaron sobre el proceso de liberación del argentino: “Fue una charla muy importante porque ustedes saben que como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día”, declaró la legisladora.

Del encuentro participaron también los senadores Bartolomé Abdala y Maximiliano Abad, pero no estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los voceros del despacho explicaron que el evento tuvo un carácter íntimo y que el gendarme expresó su firme deseo de continuar con sus funciones dentro de la Gendarmería Nacional de Argentina, luego de un tiempo de readaptación.

Bullrich y Nahuel Gallo1 La reunión entre Patricia Bullrich y Nahuel Gallo fue en el despacho de la legisladora, dentro del Senado. Infobae Finalizada la reunión, Gallo se retiró y Bullrich respondió preguntas a la prensa. Los periodistas consultaron puntualmente sobre el rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la liberación del gendarme. "Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez. Son amigos o comparten ese mismo modelo. Nosotros no, siempre hemos tenido dificultades", sentenció la senadora.

La legisladora afirmó que el gendarme no mencionó a los dirigentes del fútbol argentino en la conferencia del miércoles porque "sabe que su país estuvo siempre". Sin embargo, la exministra de Seguridad reconoció que hubo participación de la AFA en la negociación con Venezuela, aunque insistió en que el agente no se dejó presionar. "Les agradeció que lo hayan traído, pero lo hizo de manera privada y no lo quiso hacer público", acotó.

Bullrich compartió una imagen en su cuenta oficial de X en la que abraza a Nahuel Gallo dentro de su despacho en el Senado de la Nación. Acompañó la foto con un mensaje en alusión a la vuelta del cabo primero a la Argentina: "La emoción de tenerte de nuevo en casa, Nahuel", escribió la senadora.