Patricia Bullrich recibió a Nahuel Gallo en el Congreso: "Fue una charla muy importante"

La senadora nacional mantuvo una reunión privada con el gendarme liberado tras su cautiverio en Venezuela. La jefa del bloque libertario sostuvo que la reunión fue muy importante y aseguró que siguió el caso "desde el primer día".

El encuentro entre Nahuel Gallo y Patricia Bullrich se concretó en el Congreso.

La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, recibió a Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo preso en Venezuela, con quien mantuvo una reunión privada en su despacho del Senado de la Nación este jueves. Durante el encuentro conversaron sobre el proceso de liberación del argentino: “Fue una charla muy importante porque ustedes saben que como ministra de Seguridad seguí el caso desde el primer día”, declaró la legisladora.

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.
La Corte Suprema resolvió que la denuncia contra Patricia Bullrich por represión siga en la justicia federal

Del encuentro participaron también los senadores Bartolomé Abdala y Maximiliano Abad, pero no estuvo presente la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los voceros del despacho explicaron que el evento tuvo un carácter íntimo y que el gendarme expresó su firme deseo de continuar con sus funciones dentro de la Gendarmería Nacional de Argentina, luego de un tiempo de readaptación.

La reunión entre Patricia Bullrich y Nahuel Gallo fue en el despacho de la legisladora, dentro del Senado.

Finalizada la reunión, Gallo se retiró y Bullrich respondió preguntas a la prensa. Los periodistas consultaron puntualmente sobre el rol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la liberación del gendarme. "Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez. Son amigos o comparten ese mismo modelo. Nosotros no, siempre hemos tenido dificultades", sentenció la senadora.

Bullrich compartió una imagen en su cuenta oficial de X en la que abraza a Nahuel Gallo dentro de su despacho en el Senado de la Nación. Acompañó la foto con un mensaje en alusión a la vuelta del cabo primero a la Argentina: "La emoción de tenerte de nuevo en casa, Nahuel", escribió la senadora.

La imagen del abrazo con Nahuel Gallo que compartió Bullrich en X.

Nahuel Gallo tuvo una primera cena "muy argentina" con su familia tras su liberación

Nahuel Gallo, el cabo primero de Gendarmería Nacional que estuvo más de un año preso en Venezuela, se mostró junto a su familia, tras llegar al país. "Pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados", publicó el reencuentro su esposa, María Alejandra Gómez, en su perfil de la red social X.

En la imagen en la que se ve a Gallo, Gómez y el pequeño hijo de ambos, la mujer del gendarme argentino dijo que su marido "merece respeto". "La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días... Fueron 448", escribió.

