La escapada de Buenos Aires al plan B de Punta Cana: un sitio con playas paradisíacas

Tiene costas de ensueño, cuevas submarinas y una colorida arquitectura característica de Países Bajos.

Si estás buscando un refugio en el Caribe que escape del tradicional formato de los grandes complejos all-inclusive de Punta Cana, Curazao es la respuesta. Esta isla no solo ofrece aguas turquesas y arenas blancas , sino que le suma una vibrante cultura europea, una arquitectura de cuentos y la tranquilidad de estar fuera de la zona de huracanes.

Este punto al sur del Mar Caribe, tiene playas de ensueño como Grote Knip, considerada la más hermosa y fotografiada de la isla. También está Porto Mari que es famosa por sus arrecifes, y Cas Abao, ideal para un día de relax total con servicios de primer nivel.

En esta isla hay alrededor de 160 mil habitantes y se hablan varios idiomas, siendo el neerlandés y el papiamento los oficiales. Es, sin dudas, el destino ideal para quienes buscan naturaleza virgen combinada con el encanto de una pequeña Ámsterdam tropical.

Curazao se encuentra en el sur del Mar Caribe , apenas a unos 65 kilómetros de la costa de Venezuela . Forma parte de las famosas Islas ABC (junto con Aruba y Bonaire) y es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos.

Su ubicación favorece el clima cálido y soleado durante casi todo el año. Además, al estar tan al sur, se encuentra fuera del cinturón de huracanes , lo que la convierte en un destino seguro para visitar incluso en los meses de agosto a noviembre.

Qué puedo hacer en Curazao

A diferencia de otros destinos caribeños donde la actividad se limita al hotel, Curazao invita a ser explorada. Su capital, Willemstad, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por el distrito de Punda, cruzar el puente flotante Queen Emma y fotografiar las icónicas casas de colores de la calle Handelskade es una actividad obligatoria.

Curazao Grote Knip Playa Grote Knip en Curazao.

Otros imperdibles son la Blue Room, una cueva marina donde la luz crea un efecto azul eléctrico mágico, o el famoso Tugboat, un remolcador hundido cubierto de corales.

Para los aficionados del senderismo, pueden ir al Parque Nacional Christoffel para llegar al punto más alto de la isla o visitar Shete Boka, donde las olas rompen con una fuerza impresionante contra las cuevas de piedra caliza.

Cómo llegar a Curazao

Para viajar desde Argentina, debes tener en cuenta que no existen vuelos directos, pero hay conexiones que son muy eficientes. El viaje total suele durar entre 10 y 14 horas.

Las opciones más frecuentes desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Hato, cercano a la capital son: