La escapada de Buenos Aires al plan B de Punta Cana: un sitio con playas paradisíacas

Tiene costas de ensueño, cuevas submarinas y una colorida arquitectura característica de Países Bajos.

Esta playa tiene aguas turquesa y arena blanca. 

Esta playa tiene aguas turquesa y arena blanca. 

  • Curazao se sitúa al sur del Caribe y forma parte del Reino de los Países Bajos.
  • Su capital, Willemstad, destaca por su arquitectura colorida y es Patrimonio de la Humanidad.
  • A 65 km de las costas de Venezuela, este paraíso tiene playas con acantilados y cuevas submarinas.
  • Ofrece costas paradisíacas como Kenepa Grandi y senderismo en el Parque Nacional Christoffel.

Si estás buscando un refugio en el Caribe que escape del tradicional formato de los grandes complejos all-inclusive de Punta Cana, Curazao es la respuesta. Esta isla no solo ofrece aguas turquesas y arenas blancas, sino que le suma una vibrante cultura europea, una arquitectura de cuentos y la tranquilidad de estar fuera de la zona de huracanes.

Turismo en Argentina: el pueblo alternativo para ir en pareja en enero 2026 con pocas valijas

Este punto al sur del Mar Caribe, tiene playas de ensueño como Grote Knip, considerada la más hermosa y fotografiada de la isla. También está Porto Mari que es famosa por sus arrecifes, y Cas Abao, ideal para un día de relax total con servicios de primer nivel.

En esta isla hay alrededor de 160 mil habitantes y se hablan varios idiomas, siendo el neerlandés y el papiamento los oficiales. Es, sin dudas, el destino ideal para quienes buscan naturaleza virgen combinada con el encanto de una pequeña Ámsterdam tropical.

Dónde queda Curazao

Curazao se encuentra en el sur del Mar Caribe, apenas a unos 65 kilómetros de la costa de Venezuela. Forma parte de las famosas Islas ABC (junto con Aruba y Bonaire) y es un país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos.

Su ubicación favorece el clima cálido y soleado durante casi todo el año. Además, al estar tan al sur, se encuentra fuera del cinturón de huracanes, lo que la convierte en un destino seguro para visitar incluso en los meses de agosto a noviembre.

Qué puedo hacer en Curazao

A diferencia de otros destinos caribeños donde la actividad se limita al hotel, Curazao invita a ser explorada. Su capital, Willemstad, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por el distrito de Punda, cruzar el puente flotante Queen Emma y fotografiar las icónicas casas de colores de la calle Handelskade es una actividad obligatoria.

Playa Grote Knip en Curazao.

Playa Grote Knip en Curazao.

Otros imperdibles son la Blue Room, una cueva marina donde la luz crea un efecto azul eléctrico mágico, o el famoso Tugboat, un remolcador hundido cubierto de corales.

Para los aficionados del senderismo, pueden ir al Parque Nacional Christoffel para llegar al punto más alto de la isla o visitar Shete Boka, donde las olas rompen con una fuerza impresionante contra las cuevas de piedra caliza.

Cómo llegar a Curazao

Para viajar desde Argentina, debes tener en cuenta que no existen vuelos directos, pero hay conexiones que son muy eficientes. El viaje total suele durar entre 10 y 14 horas.

Las opciones más frecuentes desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Hato, cercano a la capital son:

  • Vía Ciudad de Panamá, una de las rutas más elegidas por su rapidez y la frecuencia de vuelos.
  • Vía Bogotá, con conexiones diarias.
  • Vía Lima

El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.
Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario argentino de 56 años

Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Capricornio enseña que la abundancia llega cuando hay orden interno y compromiso real.

El mejor ritual de abundancia para el 21 del 12: cómo aprovechar la energía del solsticio

Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un alto rechazo

La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

