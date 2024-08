Cristina Kirchner: "Sería muy ingenuo pensar que los tres acusados planearon esto"

Tal como lo había hecho en redes sociales en la previa, la expresidenta Cristina Kirchner cuestionó que la Justicia no haya profundizado la investigación sobre los autores intelectuales del intento de magnicidio el 1° de septiembre de 2002 durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal N°6 que lleva adelante el juicio oral. "Sería muy ingenuo pensar que los tres acusados planearon esto", lanzó Cristina sobre Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, integrantes de la denominada banda de Los Copitos.

En el inicio de su declaración, minutos después de las 9:30, la exmandataria comenzó recordando los días previos al ataque. "Había grupos que venían a mi casa y me insultaban. La agresiones fueron peor después de la pandemia". También se refirió al día en el que el Congreso trató el acuerdo con el FMI que desde la calle tiraron piedras contra su despacho: "Marcaron mi despacho para atacarme", sostuvo .

Cristina mencionó el alegato del fiscal Diego Luciani en agosto de 2022, en la denominada causa Vialidad, entre los elementos que hicieron subir la temperatura por los días del atentado. "Se transmitió en pantalla partida, él hablaba y se mostraba la puerta de mi casa, lo que motivó que fuera gente, cuidada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Esto motivó también que las personas que son militantes, simpatizantes, se convocaran y con multitudes que día a día crecían", describió.

"Un día me levanté, sentía ruidos, creo que era un sábado, sentía como que arrastraban cosas. Me levanto y estaba cercada por la Policía de la Ciudad con vallas, un acto de violencia que sucedió. Ese era el clima que se vivía antes del atentado, que finalmente concluyó con el tiro fallido, que no salió", relató.

Cristina Kirchner declaró en el juicio por el atentado en su contra: "Como presidenta sufrí violencia simbólica y no tan simbólica"

La expresidenta hizo referencia a los ataques machistas en su contra durante el ejercicio de sus mandatos. "Cuando era presidenta sufrí violencia simbólica y no tan simbólica. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen porque hace política, son las reglas del juego y además hace a la democracia que a un gobernante alguien pueda criticarlo", remarcó.

Luego, mostró varias portadas de revistas. "Pero tapas como esta, por ejemplo, 'El goce de Cristina', poco tiene que ver con mi condición de política sino fundamentalmente de mujer. 'Vía Crisis', acá crucificada. Y también 'El negocio de pegarle a Cristina', hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual", repasó.

"La construcción del machismo y la misoginia en Argentina no es una cuestión menor, se los puedo asegurar. A ningún hombre presidente lo caricaturizaron de esta manera, nunca. Nunca escuché a un presidente ser tratado de machista y misógino, y lo han sido. Fue una violencia simbólica y no tan simbólica. Cuando ven a una presidenta con un ojo negro, a cuántos les gustaría pegarle. Recibí mucha violencia, siempre", enfatizó.

A continuación, explicó cuál es la fuente de esa violencia. "Mujeres que hacen política hay muchas. Ahora, mujeres que toman la decisión de recuperar YPF, de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, de crear una política para disminuir la pobreza y disminuirla... el Banco Mundial en 2012 dijo que en la última década duplicamos la clase media. Claro. Desendeudamos al país. Hay una innumerable cantidad de políticas que tienen que ver con esa crispación que produce muchas veces a los poderes concentrados de la economía", apuntó.

La pista Milman: "¿Cómo puede firmar un diputado de la Nación 'sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina'?"

Consultada sobre la presunta participación del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman en la planificación del atentado, Cristina recordó que "casi como un Nostradamus contemporáneo, presenta un proyecto el 15 o 17 de agosto, pidiendo o criticando la custodia. Dice en una parte: 'No sea cosa que alguien intente matarla y después quieran presentarla como una víctima' y termina con una fraseología que dice algo así como 'sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina'. Creo que así terminaba el proyecto".

"Después nos enteramos con lo que había pasado con esta persona que en el bar Casablanca, en forma totalmente accidental y comprobada, lo escucha decir 'cuando la maten voy a estar en la costa'", añadió.

"Las secretarias de ese diputado, que después fueron a testificar, sus celulares les fueron borrados por el actual director de tecnología del Ministerio de Seguridad en lo que fue en ese momento el estudio de la entonces ministra Patricia Bullrich. Ese perito, que una de las secretarias dice que le borraron los celulares, es actualmente director de Tecnología Informativa, creo, en el Ministerio de Seguridad. Todo hace juego con todo", subrayó la exmandataria.

"Conozco a Milman de mentas, como conozco a muchos dirigentes de los distintos partidos políticos. Su jefe de Gabinete hizo un viaje al Perú con el dirigente de ultraderecha Hernán Carrol. Si se juntan con los que dicen que hay que exterminarnos, que somos la peor lacra de este mundo y demás, va de suyo", explicó.

Cristina retomó la cuestión de la violencia política y recordó que "cuando pasó lo del atentado, al otro día me llamó el papa Francisco y me dijo una cosa muy clara: toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal; la estigmatización, el insulto, el agravio, el querer exterminar al otro, no ganarle las elecciones sino que desaparezca".

"¿Cómo puede firmar un diputado de la Nación 'sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina'? No hay que ser psicólogo para darse cuenta de lo que está significando. Es la eliminación del adversario. Es una cosa que siempre ha sufrido el campo nacional y popular. No solamente quieren ganarle las elecciones, lo quieren exterminar", denunció.

En desarrollo.-