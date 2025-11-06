6 de noviembre de 2025 Inicio
Para Cristina Kirchner, la causa "Cuadernos" es una "opereta judicial" para "distraer la atención"

La expresidenta se refirió en X al comienzo del nuevo proceso judicial en Comodoro Py. Aseguró que estaba "lista para descongelarla cuando hiciera falta", e inicia "cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones". "No tengo miedo", subrayó.

Cristina publicó un mensaje en su cuenta de X sobre el inicio de la causa Cuadernos.

Cristina publicó un mensaje en su cuenta de X sobre el inicio de la causa "Cuadernos".

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que la causa "Cuadernos", que este jueves inicia su proceso judicial en Comodoro Py, es una "opereta judicial" que tiene como objetivo "distraer la atención". Así lo expresó con un mensaje en su cuenta de X donde explicó que la misma estaba "lista para descongelarla cuando hiciera falta", e inicia "cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones".

Un Milei fortalecido tras las elecciones legislavidas pisa el acelerador.
"No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar", subrayó la exmandataria en el posteo, donde además remarcó: "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad".

En palabras de Cristina, el proceso judicial está viciado de nulidad porque "llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'".

En este sentido, recordó las palabras expresadas en 2018 por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que ese momento ejercía como abogado defensor de uno de los empresarios en la causa. "Dijo que su defendido 'si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno'. En ese momento sostuvo: 'Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso'. Textual".

"Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses", analizó Cristina en X.

Sobre el final del mensaje hizo referencia a la realidad económica del país al afirmar que mientras inicia la causa judicial en su contra, "de la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá".

"Hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones. Eso sí. sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay", concluyó Cristina.

