Qué dijo Pablo Migliore sobre un supuesto romance con una participante de MasterChef Celebrity El exarquero habló en televisión sobre las versiones que circularon en los últimos días y explicó cómo atravesó la situación. Agregar C5N en









Pablo Migliore salió a hablar sobre el supuesto romance con la China Ansa.

Pablo Migliore salió a desmentir las versiones que lo vincularon sentimentalmente con la China Ansa.

El exfutbolista reafirmó su compromiso con su esposa y habló de cómo se enteró de los rumores.

También reconoció que las especulaciones generaron cierto malestar en su entorno familiar.

El participante de MasterChef Celebrity explicó por qué decidió no alimentar nuevas versiones sobre su vida privada. Los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre dos participantes de MasterChef Celebrity generaron comentarios dentro y fuera del programa. En medio de las versiones que lo relacionaron con Josefina "La China" Ansa, Pablo Migliore decidió hablar públicamente y contar cómo vivió la situación. El exarquero fue contundente al referirse a las especulaciones y dejó en claro cuál es su situación personal. Además, explicó cómo reaccionó su entorno familiar cuando se enteró de lo que se estaba diciendo.

En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, el exfutbolista negó cualquier relación amorosa con su compañera y destacó el compromiso que mantiene con su esposa. "Estoy felizmente casado y soy un hombre de familia", afirmó cuando le preguntaron por las versiones que habían comenzado a circular. Los trascendidos habían sido difundidos inicialmente por Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, y rápidamente llegaron a los medios de espectáculos.

Migliore también contó que se enteró de la situación mientras estaba en su casa junto a Natalia, su esposa. Según relató, ambos estaban viendo la transmisión en vivo cuando comenzaron a hablar del supuesto acercamiento con Ansa. "Cuando empezaron a hablar del tema estaba viéndolo en vivo con mi señora", recordó. En ese sentido, reconoció que entendía que la noticia pudiera generar incomodidad en su pareja, incluso cuando sabía que no había motivos para preocuparse.

La reacción de Pablo Migliore sobre los rumores de pareja con la China Ansa Durante la charla, el exarquero reveló que la propia China Ansa le preguntó por qué parecía tan tranquilo frente a las versiones que circulaban. "Me veía campante y me decía: '¿A vos no te jode?'", contó sobre el intercambio que mantuvieron. Frente a esa consulta, Migliore explicó que solo habría tenido motivos para molestarse si los rumores fueran ciertos. "Me jodería si fuese cierto, tuviera cola de paja y tuviera que estar mintiendo", respondió.

También lo habló personalmente con la China Ansa. Por otro lado, reconoció que los comentarios también tuvieron repercusiones en su círculo más cercano. Aunque aseguró que no tenía nada que ocultar, admitió que la situación podía afectar a su esposa y a otros integrantes de su familia. "Mi señora me pone una carita, pero en el fondo le debe joder. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No me defienden a mí, defienden a mi señora", expresó. Así, dejó en evidencia que el episodio había generado cierto malestar puertas adentro.