El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor Su exmujer, Romina, e hijo, Juan, emitieron un conmovedor comunicado donde expresaron su emoción y agradecimiento por el cariño expresado. “Gracias por mantener vivo su recuerdo y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo”, indicaron. Agregar C5N en









Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El mundo del espectáculo está de luto luego que se conociera la muerte de Jorge Juan Montejo, más conocido como Paolo el Rockero, a sus 68 años. Ahora, sus familiares no solo agradecieron los mensajes de afecto, sino que también dieron detalles sobre cómo será su último adiós.

A través de un comunicado utilizando la cuenta personal del artista, Romina, su exmujer y amiga, y Juan, el hijo que tuvieron juntos, expresaron su emoción por los mensajes, homenajes y muestras de afecto que llegaron tras conocerse el fallecimiento de Montejo este viernes 13 de noviembre a sus 68 años en Tandil.

“De parte de toda la familia del amado Jorge Juan Montejo, les agradecemos el apoyo”, se lee en el epígrafe de escrito titulado “Comunicado de agradecimiento”. “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores de Jorge, nuestro querido Paolo el Rockero, y a los medios de comunicación por el respeto y cariño con el que han acompañado su partida”, comenzaron el descargo.

En otro tramo destacaron que cada mensaje, homenaje y muestra de afecto “nos ha emocionado profundamente”: “Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor”.

En esa misma línea, explicaron que el artista será velado y despedido en una ceremonia íntima, “acompañado por sus familiares y amigos más cercanos”. “Gracias por mantener vivo su recuerdo, por honrar su historia y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo, porque permanecen en el corazón de quienes las quisieron”.