IR A
IR A

El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor

Su exmujer, Romina, e hijo, Juan, emitieron un conmovedor comunicado donde expresaron su emoción y agradecimiento por el cariño expresado. “Gracias por mantener vivo su recuerdo y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo”, indicaron.

Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El mundo del espectáculo está de luto luego que se conociera la muerte de Jorge Juan Montejo, más conocido como Paolo el Rockero, a sus 68 años. Ahora, sus familiares no solo agradecieron los mensajes de afecto, sino que también dieron detalles sobre cómo será su último adiós.

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.
Te puede interesar:

Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

“De parte de toda la familia del amado Jorge Juan Montejo, les agradecemos el apoyo”, se lee en el epígrafe de escrito titulado “Comunicado de agradecimiento”. “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores de Jorge, nuestro querido Paolo el Rockero, y a los medios de comunicación por el respeto y cariño con el que han acompañado su partida”, comenzaron el descargo.

En otro tramo destacaron que cada mensaje, homenaje y muestra de afecto “nos ha emocionado profundamente”: “Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor”.

En esa misma línea, explicaron que el artista será velado y despedido en una ceremonia íntima, “acompañado por sus familiares y amigos más cercanos”.Gracias por mantener vivo su recuerdo, por honrar su historia y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo, porque permanecen en el corazón de quienes las quisieron”.

De qué murió Paolo el Rockero

Jorge Juan Montejo, reconocido a nivel nacional por interpretar al intrépido personaje de Paolo El Rockero en el cine y la televisión durante las décadas de 1980 y 1990, murió durante la tarde del miércoles, luego de permanecer varios días internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina, en Tandil.

La información sobre su fallecimiento se dio a conocer inicialmente en el ciclo de Telefe Cortá por Lozano y, algunas horas más tarde, fue publicada por el portal El Diario de Tandil. Montejo se encontraba internado en el Hospital Municipal Ramón Santamarina a raíz de un cuadro de pulmonía. Sin embargo, no se difundieron mayores precisiones sobre su estado de salud.

Noticias relacionadas

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

Conocé cómo es la casa de Clara Darín, la hija de Ricardo Darín.

Estilo bohemio: así es la casa de la hija de Ricardo Darín

Hace 8 minutos
Díaz se encuentra bajo recuperación.

Balearon a un futbolista del Ascenso mientras intentó separar una pelea: está internado

Hace 22 minutos
Javier Milei y Patricia Bullrich, cada vez con más diferencias. 

Crece la interna entre Milei y Bullrich: "El vínculo está roto"

Hace 30 minutos
Paolo el Rockero murió a los 68 años tras permanecer internado por un cuadro de neumonía.

El último adiós a Paolo el Rockero: familiares y amigos se despiden del actor

Hace 1 hora
Este sábado vuelve PH y se filtró la lista de invitados.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff

Hace 1 hora