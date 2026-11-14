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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff este sábado 14 de noviembre de 2026

El programa de los sábados promete una noche de confesiones, romances, escándalos, anécdotas e historias de vida por la pantalla de Telefe.

Este sábado vuelve PH y se filtró la lista de invitados.

Este sábado vuelve PH y se filtró la lista de invitados.

PH: Podemos Hablar regresa este sábado 14 de noviembre de 2026 a la pantalla de Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de una nueva emisión. El ciclo volverá a reunir a reconocidas figuras del espectáculo y los medios para compartir historias y experiencias personales en su tradicional punto de encuentro.

¡Otra vez lo mismo! Daniela Celis denunció que no respetaron un pedido. 
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La nueva entrega del ciclo televisivo promete una noche de confesiones, romances, escándalos, anécdotas e historias de vida. Con invitados de diferentes ámbitos, el conductor buscará generar conversaciones íntimas y momentos inesperados durante la emisión.

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

Quiénes son los invitados a PH: Podemos Hablar este sábado 14 de noviembre

Según informaron los sitios Television.com.ar y Ponele Show, los invitados a esta nueva entrega del programa son el humorista Martín Campi, la modelo y conductora Rocío Robles, el cantante Valentino Merlo, la exparticipante de Gran Hermano 2022 Daniela Celis y el cantante de Mala Fama, Hernán Coronel. Todos compartirán el tradicional punto de encuentro con Andy Kusnetzoff en Telefe, desde las 21.30.

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