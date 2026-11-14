Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff este sábado 14 de noviembre de 2026 El programa de los sábados promete una noche de confesiones, romances, escándalos, anécdotas e historias de vida por la pantalla de Telefe. Agregar C5N en









Este sábado vuelve PH y se filtró la lista de invitados.

PH: Podemos Hablar regresa este sábado 14 de noviembre de 2026 a la pantalla de Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de una nueva emisión. El ciclo volverá a reunir a reconocidas figuras del espectáculo y los medios para compartir historias y experiencias personales en su tradicional punto de encuentro.

La nueva entrega del ciclo televisivo promete una noche de confesiones, romances, escándalos, anécdotas e historias de vida. Con invitados de diferentes ámbitos, el conductor buscará generar conversaciones íntimas y momentos inesperados durante la emisión.

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe. Redes sociales Quiénes son los invitados a PH: Podemos Hablar este sábado 14 de noviembre Según informaron los sitios Television.com.ar y Ponele Show, los invitados a esta nueva entrega del programa son el humorista Martín Campi, la modelo y conductora Rocío Robles, el cantante Valentino Merlo, la exparticipante de Gran Hermano 2022 Daniela Celis y el cantante de Mala Fama, Hernán Coronel. Todos compartirán el tradicional punto de encuentro con Andy Kusnetzoff en Telefe, desde las 21.30.