Condenaron a dos años de prisión al exsenador Edgardo Kueider por tentativa de contrabando El exlegislador había sido detenido en diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar a Paraguay más de u$s200.000 sin declarar en su camioneta. Su pareja, lara Guinsel, recibió una pena de 1 año y 10 meses. Por Vanesa Petrillo Agregar C5N en









El exsenador fue detenido a junto a su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel. ABC - Paraguay

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, condenó a 2 años al exsenador argentino Edgardo Kueider y a 1 año y 10 meses su pareja, lara Guinsel, por tentativa de contrabando. Ambas penas son con suspensión de la ejecución.

Cómo detuvieron a Edgardo Kueider con u$s211.000 en la frontera de Paraguay El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con u$s211.000, $646.000 y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

"Voy a tener muchos problemas en Argentina, si esto trasciendo en los medios. Yo soy afín al gobierno del presidente Milei", había afirmado Kueider al ser detenido por los agentes de la Armada del país guaraní, según detalló el titular de la Dirección de Ingresos Tributarios (DNIT) paraguaya, Oscar Orué, en ABC TV.

En Argentina, el exlegislador también es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.