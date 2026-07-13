13 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Condenaron a dos años de prisión al exsenador Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

El exlegislador había sido detenido en diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar a Paraguay más de u$s200.000 sin declarar en su camioneta. Su pareja, lara Guinsel, recibió una pena de 1 año y 10 meses.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
El exsenador fue detenido a junto a su exsecretaria y pareja

El exsenador fue detenido a junto a su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel.

ABC - Paraguay

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, condenó a 2 años al exsenador argentino Edgardo Kueider y a 1 año y 10 meses su pareja, lara Guinsel, por tentativa de contrabando. Ambas penas son con suspensión de la ejecución.

Sergio Uñac en Santiago del Estero.
Te puede interesar:

"El primer paso es escuchar", Sergio Uñac lanzó un spot en clave electoral y cuestionó a Milei

Cómo detuvieron a Edgardo Kueider con u$s211.000 en la frontera de Paraguay

El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con u$s211.000, $646.000 y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

"Voy a tener muchos problemas en Argentina, si esto trasciendo en los medios. Yo soy afín al gobierno del presidente Milei", había afirmado Kueider al ser detenido por los agentes de la Armada del país guaraní, según detalló el titular de la Dirección de Ingresos Tributarios (DNIT) paraguaya, Oscar Orué, en ABC TV.

En Argentina, el exlegislador también es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

Dónde se encuentra Edgardo Kueider

Hasta el momento, el exsenador por Entre Ríos permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha, se computará a su favor.

Noticias relacionadas

Milei busca mejorar la relación con los gobernadores.

El Gobierno le otorga un anticipo a Córdoba de hasta $400 mil millones para afrontar "compromisos urgentes"

Javier Milei se reúne con los diputados libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

Milei reúne a los diputados libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

La emergencia del sector eléctrico fue declarada en 2023 y, desde entonces, el Gobierno extendió este régimen excepcional en otras dos oportunidades. 

El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

Milei viajará el próximo 25 de julio a Brasil.

El Gobierno de Brasil fulminó a Milei por apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro

La vicepresidenta Victoria Villarruel.
play

Villarruel apoyó a los docentes en medio del conflicto con el Gobierno: "Merecen una retribución acorde"

El caso $LIBRA es uno de los que más preocupan al Gobierno.

El sueño de un Poder Judicial a medida

Rating Cero

El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

Maxi López no se guardó nada y le dijo de todo a Speed por querer mufar a Argentina

Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el máximo favorito a ganar el premio.

Pasó por Gran Hermano y anticipó quién ganará el reality en 2026

El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul.

Revelaron un detalle clave de la agresión de la supuesta seguridad de Tini Stoessel a un periodista en el Mundial 2026

Un presunto amorío entre una modelo conocida en el ámbito digital y un jugador de la Albiceleste volvió generar curiosidad.

¿Nuevo romance? Vinculan a un futbolista de la Selección Argentina con una influencer

Nico Occhiato confirmó la muerte de su abuela, Concepción.

Sin consuelo: falleció la abuela "influencer" de Nico Occhiato

Esta noche se sabrá si la tendencia se confirma o si los fans vuelven a sorprender.

La encuesta que no falla nunca anticipó quién se va a ir de Gran Hermano este lunes 13 de julio

últimas noticias

play
Sergio Uñac en Santiago del Estero.

"El primer paso es escuchar", Sergio Uñac lanzó un spot en clave electoral y cuestionó a Milei

Hace 36 minutos
El exgoleador de River cruzó al reconocido streamer.

Maxi López no se guardó nada y le dijo de todo a Speed por querer mufar a Argentina

Hace 58 minutos
Jovane Cabral, extremo de Cabo Verde.

Enfrentó a la Selección en el Mundial 2026 y ahora podría ser rival de Boca y River

Hace 1 hora
Uno de los integrantes de la casa fue catalogado como el máximo favorito a ganar el premio.

Pasó por Gran Hermano y anticipó quién ganará el reality en 2026

Hace 1 hora
El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul.

Revelaron un detalle clave de la agresión de la supuesta seguridad de Tini Stoessel a un periodista en el Mundial 2026

Hace 1 hora