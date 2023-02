Con el foco puesto en la inflación, Massa trazó los objetivos de los próximos meses

Participaron del encuentro el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; sus pares de Hacienda, Raúl Rigo; Finanzas, Eduardo Setti; Legal y Administrativa, Ricardo Casal; el jefe de gabinete, Leonardo Madcur; Marco Lavagna y el vicepresidente del BCRA, Lisandro Cleri.

Descartan un nuevo dólar soja

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, descartó este sábado la posibilidad de que el Gobierno implemente nuevamente el Programa de Incremento Exportador (PIE), un tipo de cambio diferencial para la exportación de soja. "No está en los temas de agenda".

"Tenemos en agenda tratar de encontrar algunas medidas de paliativos para algunas economías regionales como la pera, la manzana y el vino. En el equipo económico estamos analizando eso, no estamos hablando de un dólar soja", precisó Bahillo en una entrevista en Radio 10 respecto de la medida que fue aplicada en septiembre y diciembre de 2022.

"No he escuchado y no está en los tema de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera, cada uno es libre de hacerlo y lo respeto", agregó el funcionario, a partir de las especulaciones que surgieron a raíz de la reciente caída de reservas del Banco Central (BCRA).