Con críticas al PRO, Patricia Bullrich definió a Javier Milei y lo diferenció de Mauricio Macri

"Si la mirada retrograda es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún", subrayó.

Consultada sobre una posible unión entre el PRO y La Libertad Avanza, Bullrich apostó por su realización: "¿Por qué vas a ir separado? ¿para representar qué? ¿hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sánguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social", sostuvo.

Patricia Bullrich Macri Patricia Bullrich, hoy más lejos de Mauricio Macri y más cerca de Javier Milei.

"La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenés votos", agregó.

Por otra parte, la ministra definió a Milei como un referente "que tiene una convicción profunda de llevar adelante un plan de cambio, hacia un capitalismo de reglas, un camino hacia la libertad" y diferenció a Juntos por el Cambio de La Libertad Avanza. Según explicó, se definía, sobre todo el PRO, como un partido de gestión. ¿Qué es la gestión por si misma? La gestión debe tener una idea, se gestiona en una dirección. Una idea, hacia que idea se va. Eso estaba confuso".

"Las cosas se hicieron a medias, yo lo viví. Nunca se decidió ir en contra en serio y generar orden. Creo que había como una idea de que las cosas generan un costo político", recordó.

Además, Bullrich se refirió al expresidente Macri, quien la reemplazará al frente del PRO, y afirmó que pasó a un rol secundario. "Son los momentos en los que te toca. Hay momentos donde sos protagonista y otros en los que tenés que dejar que el protagonista sea otro", señaló-

"Nadie lo tiene que tomar a mal, ofenderse, ni sentir que es algo negativo. Macri es un expresidente y tiene un lugar y eso le da una importancia fuerte, es decir estuvo ahí, habló, tuvo su protagonismo, pero el Presidente de la Nación es el Presidente de la Nación", dictaminó, respecto a la participación de Macri en la cena de la Fundación Libertad.