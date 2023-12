Cómo se prepara el Congreso para tratar el mega DNU de Milei

“Para nosotros, a UxP le corresponde tener tres integrantes en la Bicameral, según un cálculo por cantidad de diputados y bloques. Los otros lugares son para las otras fuerzas que se están agrupando", aclaró Oscar Zago, presidente del bloque de LLA, en diálogo con Futurock.

La Ley 26.122, que regula el régimen legal de los DNU, establece que el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene 10 días hábiles para enviarlo al Congreso desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial, tras lo cual la Comisión tendrá un plazo de otros 10 días para expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras.

Cabe aclarar que el Congreso sólo puede aceptar o rechazar el DNU, pero no se pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto. Para que el decreto sea inválido lo deben rechazar ambas cámaras, si una de las dos lo aprueba, queda vigente con la mayoría absoluta de los presentes (la mitad más uno).

Por estas horas, el debate gira en torno a las facultades de la Comisión y del Congreso para tratar el DNU, al tener en cuenta que no fue incluido por el presidente Javier Milei en el temario de extraordinarias. La Bicameral tiene funcionamiento permanente y apenas conformada puede dictaminar en extraordinarias o durante el período ordinario que comienza el 1 de marzo.

En donde se generan distintas posturas es en el tratamiento de las cámaras. Desde LLA plantean que habrá que esperar hasta el 1 de marzo, cuando comience el período de sesiones ordinarias, mientras que desde el peronismo indican que se puede tratar una vez que esté el dictamen de comisión.

Desde la Cámara de Diputados consideran que “al ser una Comisión Bicameral no hace falta la incorporación a un temario por lo que se pueden expedir ambas Cámaras”. En esta línea se posiciona el diputado de UxP por Tucumán, Pablo Yedlin, quien señala que “una vez dado el despacho por la aceptación o por el rechazo del DNU y teniendo el Congreso en funcionamiento, ambas cámaras pueden requerir una sesión para tratarlo” ya que “la voluntad de tratamiento urgente del DNU está expresada en su sanción, no en su inclusión en extraordinarias”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pyedlin/status/1739395613924422068&partner=&hide_thread=false Una vez dado el despacho por la aceptación o por el rechazo del DNU y teniendo el Congreso en funcionamiento, ambas cámaras pueden requerir una sesión para tratarlo.



La voluntad de tratamiento urgente del DNU está expresada en su sanción, no en su inclusión en extraordinarias. — Pablo Yedlin (@pyedlin) December 25, 2023

Desde la LLA se muestran cómodos con la idea de no acelerar el debate y aseguran que "las comisiones se van a conformar lo antes posible mientras entren los proyectos", por lo cual planteaban la posibilidad de tener la Comisión esta semana o las próximas.

En las últimas horas también la conformación de la Comisión se vio dilatada por la discusión de los lugares. Por Diputados, los nombres que suenan son Oscar Zago por La Libertad Avanza, Francisco Monti de la UCR, Hernán Lombardi del PRO y Nicolás Massot de Cambio Federal. Aún no trascendieron los nombres de UxP, que negociaba por quedarse con 4 y no 3 de los lugares.

Por el lado del Senado, suenan Juan Carlos Pagotto de LLA por La Rioja (abogado de genocidas en juicios por crímenes de lesa humanidad); el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez del PRO; Juan Carlos Romero de Salta por Cambio Federal, y el peronista correntino Carlos Espínola. El peronismo, que reclama 4 lugares, propuso a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag.

Cómo está el poroteo en el Congeso

Al ser una fuerza con baja representación en el Congreso, LLA deberá trabajar en los consensos para lograr la aprobación del DNU. Algunos de los posibles aliados, ubicados en el PRO, el radicalismo y bloques provinciales, mostraron diferencias más ligadas a la forma y no al contenido.

En diálogo con LN+, Milei afirmó que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza el DNU y decidió apuntar contra los legisladores que necesita para gobernar, al denunciar que "buscan coimas a cambio de votos", una declaración que atenta contra la capacidad de negociar. Eso le valió críticas de todo el arco político, desde el titular de la bancada de UxP, Germán Martínez, hasta diputados como Martín Tetaz (UCR) y Paula Oliveto (CC), que lo instaron a mostrar las pruebas de aquella denuncia.

Ese día más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también lanzó una advertencia al Congreso que provocó molestias en propios y ajenos, al expresar que "el trámite legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadores que deberán elegir entre lo que votó la gente o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda" y que "apelaba a la buena voluntad y que estén a la altura de las circunstancias". En la propia LLA muestran incómodos por estas posturas y recalcan que “no es el mensaje que buscan dar”.

El envío del DNU generó sorpresa hasta en el espacio gobernante y quien lo reflejó fue el diputado de LLA por San Luis, Carlos D’Alessandro, quién reveló que desde el bloque se enteraron al igual que la población. "Tendría que haber habido relación directa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para saber qué íbamos a tratar y cómo íbamos a recibir el DNU en la Cámara de Diputados. Pero no sucedió", subrayó en declaraciones radiales, y confesó su molestia al no ser consultado.

Además, planteó los peligros de gobernar de esa manera: "Deberían haberse enviado muchas leyes. Si nosotros dejamos antecedente que con un DNU podemos cambiar el destino de la Argentina el día que dejemos el gobierno puede venir alguien y hacer exactamente lo mismo. El Congreso está para legislar y para discutir cada una de las leyes”. Si bien anticipó el apoyo, recalcó que deberán estudiar y ver “hasta dónde roza la constitucionalidad y hasta dónde puede ser judicializado".

Por el lado del PRO, este martes habrá una reunión por zoom del bloque para definir el futuro parlamentario. “Todavía no hay una postura unificada, están estudiando bien punto por punto, tema por tema. Cada diputado abocado a su expertise y comisiones que integran”, explican, y resaltan que “la idea es tener un acompañamiento responsable”.

Desde la Coalición Cívica, fue el diputado Maximiliano Ferraro quien planteó dudas con las formas. “El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º”.

En ese sentido, adelantó que desde el espacio “se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas” y que “realizarán un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Maxiferraro/status/1737645861402825046&partner=&hide_thread=false El dictado de todo DNU es para una situación excepcional. Lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales del artículo 99º inciso 3º. Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que… — maxi ferraro (@Maxiferraro) December 21, 2023

En la misma línea se pronunció el presidente del bloque Cambio Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien aclaró que “no está justificada ni la necesidad ni la urgencia" y que Milei "podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”.

La UCR, que posee 34 diputados y 13 senadores, cumplirá un rol clave en este debate. Después de que sus principales exponentes cuestionaron el formato pero no el contenido del DNU, la senadora Carolina Losada y los diputados Martín Tetaz y Roxana Reyes que responden al radicalismo decidieron enviar a las respectivas cámaras un proyecto de ley que refleja la totalidad del DNU, con la idea de respetar las vías institucionales y acompañar al Gobierno, lo que habilitaría un debate tema por tema.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/martintetaz/status/1740038303594729677&partner=&hide_thread=false Presentamos en el Congreso el proyecto de ley con el contenido del Decreto de desregulacion de @JMilei para que sea discutido en el ámbito y bajo las condiciones que la Constitución determina.

El principio republicano de división de poderes está diseñado para limitar el poder… pic.twitter.com/GoTjUmIGlA — Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) December 27, 2023

El presidente del bloque en la Cámara baja, Rodrigo de Loredo, había anticipado el envío de los proyectos por separado: “Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno este dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento. Junto a nuestros equipos técnicos estamos profundizando sobre cada tema en particular, para tener un diagnóstico preciso y una mejor legislación”. A pesar de su propuesta para darle herramientas al Gobierno, desde LLA no ven viable el tratamiento de la "ley espejo".

La estrategia de peronismo

Desde UxP, tanto en Diputados como en el Senado se pronunciaron en contra del DNU, lo tildaron de inconstitucional y vienen generando distintas reuniones con distintos espacios para articular el rechazo al mismo, con especial preocupación sobre la agenda de los trabajadores.

Este miércoles por la tarde se llevó a cabo una reunión de urgencia entre senadores, diputados, gobernadores y vicegobernadores de UP, en donde se analizó el DNU 70/2023 y la agenda parlamentaria tras el envío de la ley ómnibus. Quienes participaron del encuentro enfatizan que "el objetivo es lograr la organización del espacio" y "trabajar en unidad". "Hay que detener un debate aceitado y movernos en conjunta", ampliaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Diputados_UxP/status/1737652578283032630&partner=&hide_thread=false Brutal avasallamiento de las facultades del Congreso.



Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución.



Este DNU es de nulidad insanable. Las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria. — Diputados UP (@Diputados_UxP) December 21, 2023

El día anterior, el interbloque de senadores y senadoras de Unión por la Patria, encabezado por el formoseño José Mayans, recibió a dirigentes de las tres centrales sindicales, entre quienes se encontraban Héctor Daer (CGT), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo Godoy (CTA- Autónoma).

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario, que el Poder Ejecutivo envíe las leyes que quiere reformar o derogar y que haya un debate público de esos temas. Por eso hemos convocado al bloque, que está atento, y también estamos trabajando con otras fuerzas políticas, en el mismo sentido”, resumió Mayans.