Cómo es el amplio operativo de seguridad de la provincia de Buenos Aires para el acto de Javier Milei en Trujui

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó un fuerte despliegue respondiendo "a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar", pero aclaró que "no confiamos en este Gobierno, capaz de buscar episodios de desorden para distraer".

La Policía de la Provincia de Buenos Aires destinó a más de 500 efectivos para el operativo de seguridad del acto del presidente Javier Milei.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso este miércoles un amplio operativo de seguridad, superior al solicitado desde Casa Militar, para prevenir situaciones de riesgo en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Trujui, municipio de Moreno, que contará con la presencia del presidente Javier Milei de cara a las elecciones bonaerenses del domingo .

Desde temprano, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires patrullan la zona, con una circulación que de a poco se va restringiendo hasta que finalmente se cierre el paso en la calle Magallanes entre Plus Ultra y Libertador, en las cercanías de la cancha del Club Atlético Villa Ángela , donde se realizará el evento que comienza a las 17 y donde el discurso del mandatario está previsto para las 19:30.

Desde Casa Militar pidieron al gobierno bonaerense 3 grupos de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), 8 unidades de infantería, 8 motos, 18 uniformados para vallados, personal y medios para cortes y desvíos de tránsito y 4 motos y móviles recorriendo las inmediaciones.

Sin embargo, el gobernador Axel Kicillof decidió ampliar el operativo preventivo y movilizar a 500 efectivos, luego de poner de manifiesto las malas condiciones del predio donde hablará el Presidente y los distintos referentes libertarios. "Tiene aspectos muy extraños y sospechosos" , expuso.

La zona, de calles de tierra con alta presencia de barro debido a las lluvias de los últimos días, no cuenta con buenas opciones de rutas de escape para que la custodia presidencial pueda evacuar rápidamente el lugar en caso de incidentes que pongan en riesgo la seguridad de Milei.

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, el libertario desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria. Lo hará para darle fuerza a su candidato en la sección, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, con la intención de contrarrestar la diferencia que registra el peronismo en la Tercera.

Sus presentaciones en Junín y Lomas estuvieron marcadas por incidentes, con corridas y disturbios que incluyeron el lanzamiento de distintos proyectiles al propio Milei, como piedras y hasta un ramo de brócoli, y motivaron la huida en moto del diputado José Luis Espert, que se convirtió en meme en las redes sociales.

Axel Kicillof, sobre el cierre de campaña de La Libertad Avanza: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó este miércoles por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del domingo, y aseguró hacer "responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia". Lo expresó en un extenso mensaje que compartió en sus redes sociales, donde apuntó por las malas condiciones del predio donde hablará el Presidente y los distintos referentes libertarios. "Tiene aspectos muy extraños y sospechosos", expuso.

En relación al evento, el economista advirtió: "Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse".

"Quiero advertirlo claramente: hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este Presidente!", completó Kicillof. A su vez, la máxima autoridad bonaerense pidió a los vecinos que no se acerquen al acto para "no caer en trampas y juegos perversos". "Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo", sentenció.

UN FRENO AL DESBORDE



En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir.



— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

"Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas", remarcó Kicillof, previo a recordar los incidentes ocurridos en la fallida caravana presidencial en Lomas de Zamora, que duró solo cinco minutos y la seguridad tuvo que retirar a la comitiva debido al repudio de los vecinos que arrojaron elementos sobre la figura del jefe de Estado.

"De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich", describió Kicillof en su cuenta de X. Además, para el gobernador, "el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo".

"En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el Presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas. Ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones", sumó en relación a los audios del escándalo atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, que derivaron en una denuncia a los periodistas de C5N Jorge Rial y Mauro Federico, por haberlos difundidos.

El ministro de Seguridad advirtió sobre la seguridad de Javier Milei en el acto en Moreno

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, alertó sobre las condiciones de seguridad para el acto que La Libertad Avanza tiene previsto realizar este miércoles en Moreno, en el que hablará el presidente Milei, y advirtió: "Yo no puedo garantizar que no haya agresiones".

En diálogo con Julián Guarino en El Diario, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof consideró que "hay muchas deficiencias en la seguridad del Presidente" y que "la Casa Militar está planificando mal los operativos", en referencia a los incidentes ocurridos hace una semana en Lomas de Zamora.

Al opinar sobre el evento que se hará en el Club Villa Ángela de Moreno, Alonso apuntó: "Eligieron hacer el acto de noche en un potrero de un club barrial".

JAVIER ALONSO: "LLA eligió hacer el ACTO en un POTRERO y de NOCHE"

"No es un potrero un lugar donde se pueda albergar una reunión de 10.000 personas. Un lugar con calles de tierra, que tiene un mejorado consolidado con escombros, hay piedras por todos lados, está lleno de casas en construcción con bolsones de cascote en la puerta. No hay una salida de escape. Si hay un incidente, una agresión, no hay una vía de escape alternativa. La iluminación es deficitaria. No hay un cerco perimetral", enumeró Alonso.

El ministro de Seguridad bonaerense explicó además que en la zona "hay un clima social que está enrarecido" porque "el puntero de La Libertad Avanza estuvo repartiendo bolsones de comida a gente de ese club y a otros vecinos del barrio no les dieron nada".

"Hay mucha bronca con eso. Yo no puedo garantizar que no haya agresiones de algunos vecinos, que no necesariamente son militantes políticos o responden a una fuerza política. Son vecinos que están enojados. La situación es grave", concluyó Alonso.

La intendenta de Moreno advirtió que "la gente está angustiada y enojada"

Mariel Fernández advirtió que en Moreno "jamás hubo problemas cuando fueron candidatos de la oposición", aunque advirtió que ahora "lo que cambió es la situación del país" y que "el clima es distinto porque hay malestar por la situación económica". En ese sentido, consideró que "el Ministerio de Seguridad tiene que cuidar del Presidente".

La intendenta de Moreno no ocultó su molestia por "tener que hacer cosas especiales por el Presidente" y advirtió que "la gente está angustiada, enojada".

"Me molesta tener que hacer cosas especiales por el Presidente, porque quiero seguir cuidando a la población de Moreno. Teniendo en cuenta además que no nos mandaron más el subsidio de seguridad que los municipios recibimos. Nos arreglamos con lo que nos manda la provincia", explicó Fernández.

"La gente está angustiada, enojada. Nos duele mucho ver que terminamos reprimiendo a personas con discapacidad, que los jubilados viven situaciones humillantes, y que la voz de la política parece cada vez más lejos de las necesidades reales", sostuvo la jefa comunal de Moreno.

Por último, consideró que Milei no puede colocarse en el rol de víctima: "Es el Presidente de la Nación. Tiene que asumir el desgaste y el rechazo. El enojo social es real y no se resuelve ocultándolo".

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

La presidenta del club Villa Ángela de Moreno, Roxana Ruiz, defendió la organización y las condiciones de la sede donde el presidente de la Nación, Javier Milei, celebrará esta tarde el cierre de campaña de La Libertad Avanza previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

En diálogo con radio La Red, Ruiz afirmó que el lugar se encuentra en condiciones adecuadas para el acto, desestimando críticas sobre problemas logísticos o de seguridad, como las planteadas recientemente por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. La dirigente aseguró: "Todo está muy bien preparado, esto se viene edificando y preparando hace rato. El ministro de Seguridad no habrá venido a Moreno o al club".

Si bien reconoció que existen calles de tierra en los alrededores, aclaró que este tipo de caminos no rodean de forma exclusiva la institución ni ponen en riesgo el operativo. Sobre la iluminación, Ruiz detalló: "Siempre tuvimos iluminación, son cinco torres de cada lado y funcionan todas".

"Estoy orgullosa de ser libertaria y no poner ninguna traba para que esto suceda, para nosotros en Moreno esto es un montón", afirmó, Y reiteró que "el acto se hace sí o sí”.