Comenzó el Coloquio de IDEA en Mar del Plata: los empresarios pidieron "previsibilidad"

El titular del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Mariano Bosch, aseguró que "para poder competir" se deben conocer las reglas de juego de manera clara.

Mariano Bosch

Más de mil empresarios de todo el país se reúnen desde este miércoles y hasta el viernes en Mar del Plata, alrededor del 61º Coloquio de IDEA, que en esta oportunidad tiene como lema "Juega Argentina" y se desarrolla en momentos de tensión en el tipo cambiario y la previa electoral.

El presidente de IDEA, Mariano Bosch, aseguró que tanto en la Argentina como en el mundo "para poder competir" se deben conocer las reglas de juego de manera clara.

“Para competir en ese mundo, tenemos que saber en qué cancha estamos jugando. El partido tiene sus reglas, su marco. ¿Cómo podemos hacer para que en Argentina tengamos reglas más claras a largo plazo? Por supuesto que las reglas pueden ir cambiando, modernizándose, como lo hacen en todos los deportes, pero tenemos que saber a qué estamos jugando, tener claridad y previsibilidad sobre las reglas del partido, para poder ser más productivos", expresó Bosch.

En la apertura del evento, que tiene lugar en el Sheraton de la ciudad balnearia, subrayó: “Tenemos que salir a jugar el partido con la convicción de que podemos, podemos competir en serio”. El titular de la entidad resaltó que la Argentina quiere "competir, entrenar, desafiarse, planificar, tener una estrategia".

“Todos los que estamos acá competimos en muchísimos mercados, pero también somos proveedores y clientes unos de otros. Estamos permanentemente colaborando entre nosotros con alianzas de largo y de corto plazo. Estamos interactuando desde un lugar y desde el otro en el mercado interno y en el mercado externo. Compitiendo y colaborando. La competencia nos hace mejores, nos lleva al siguiente nivel. Eso mismo es lo que pasa en un equipo, por eso es que somos un equipo”, detalló Bosch.

Además, sostuvo que “para competir en este mundo tan complejo, primero hay que tratar de entenderlo", y nombró entre los puntos a discutir "el marco laboral, los impuestos, la justicia".

"Hay un montón de cosas que tenemos que discutir respecto de la cancha en la que estamos jugando, y de la cancha que creemos que es posible. Y de nuestra parte, darlo todo para tener mayor productividad. Ese, creo, es uno de los puntos más importantes en que tenemos que enfocarnos: la productividad tiene que ser nuestra obsesión”, agregó en la apertura del Coloquio, que tendrá entre sus participantes a referentes del Gobierno, mandatarios provinciales y referentes empresariales.

