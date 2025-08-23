24 de agosto de 2025 Inicio
Coimas en el ANDIS: ya comenzaron a analizar los teléfonos secuestrados

En tanto, los 266 mil dólares encontrados en el auto de uno de los Kovalivker estaban en siete sobres con anotaciones que serían cifras que se están estudiando en este momento.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
La investigación abierta por los audios que hacen referencia a “coimas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con el análisis de los teléfonos secuestrados.

Una semana oscura para los hermanos Milei.
Fuentes judiciales confirmaron que los técnicos del organismo del Ministerio Público Fiscal ya comenzaron a bajar los mensajes de los dispositivos incautados en los allanamientos.

El fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, derivó los dispositivos secuestrados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal y que ya comenzó a bajar la información.

El organismo tiene entre sus funciones llevar a cabo los peritajes sobre dispositivos electrónicos y dispositivos móviles en particular utilizando para ellos herramientas forenses especializadas.

Los dispositivos que se peritan

Dos de los teléfonos que los especialistas analizan son los de Diego Spagnuolo, el desplazado titular de ANDIS, uno encontrado en su casa de Altos de Campo Grande en Pilar y otro en un automóvil.

Otro teléfono celular secuestrado es el de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, quien fue interceptado cuando intentaba abandonar su domicilio en Nordelta. Se le incautó su teléfono, 266 mil dólares y 7 millones de pesos, más anotaciones que también están siendo evaluadas.

Anoche también se secuestró el teléfono de Daniel Garbellini, desplazado director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, señalado como nexo entre la empresa distribuidora de medicamentos y la agencia estatal. Spagnuolo no lo nombra, pero se referiría a él cuando en los audios se los escucha decir “Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente…”

Siete sobres con cifras

A Emmanuel Kovalivler se le secuestraron en un auto 266 mil dólares distribuidos en siete sobres. Los mismos tienen anotadas cifras y se está analizando si además hay algún nombre.

Según las fuentes, se está corroborando si lo que encontraron en el interior de cada sobre coincide con la anotación.

El juez Sebastián Casanello a cargo de la causa le prohibió a Spagnuolo, a los Kovalivker y a Garbellini la salida del país mientras recopila toda la prueba y define cómo sigue la investigación.

