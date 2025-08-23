23 de agosto de 2025 Inicio
Sin Lionel Messi, Inter Miami empató 1-1 con DC United con un golazo de otro argentino

Con mayoría de suplentes, Las Garzas rescataron un punto de su visita a Washington gracias a una gran definición de Baltasar Rodríguez, tras asistencia de Rodrigo De Paul, y dejaron escapar la chance de acercarse a la cima de la MLS.

Baltasar Rodríguez metió un golazo para el empate de Inter Miami.

Baltasar Rodríguez metió un golazo para el empate de Inter Miami.

Inter Miami empató 1-1 con DC United, en el estadio Audi Field, en Washington, por la 28ª jornada de la Major League Soccer (MLS) y dejó escapar la chance de acercarse a la cima de la tabla de posiciones de la Conferencia Este. Sin Lionel Messi y con un rato de Rodrigo De Paul, Las Garzas jugaron con un equipo alternativo e igualaron ante el equipo capitalino, con un golazo del argentino Baltasar Rodríguez.

Mastantuono, Claudio Echeverri, Alan Varela y Juan Manuel López son las sorpresas de Scaloni
El entrenador de la visita, Javier Mascherano decidió hacer una rotación en el equipo de cara al trascendental partido del próximo miércoles frente a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup. Es por eso que el astro argentino ni siquiera viajó a la capital de Estados Unidos, y en el banco estuvieron figuras como Luis Suárez, Sergio Busquets y De Paul (los tres entraron en el complemento).

El encuentro había arrancado en desventaja para el equipo rosa ante el último de la Conferencia Este. Con argentinos como el arquero Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Marcelo Weingandt y Tadeo Allende, la visita perdía a los 12' del primer tiempo, con un remate del estadounidense Jackson Hopkins.

El poco rodaje del equipo que puso en cancha Mascherano se notó durante el encuentro y el ritmo de juego lo llevó siempre el local. Sin embargo, en el segundo tiempo, el Jefecito movió el banco de suplentes y llegó el empate. La conexión Racing se hizo presente: tras un tiro de esquina hacia fuera del área de De Paul, fue Baltasar quien la agarró de derecha con una volea inatajable para el arquero Luis Barraza.

cremaschi dc united
Benjamín Cremaschi, de Inter Miami, escapa ante la marca del japonés Hosei Kijima.

Benjamín Cremaschi, de Inter Miami, escapa ante la marca del japonés Hosei Kijima.

El pibe de 22 años, en su octavo partido con Inter Miami, había entrado por el salvadoreño David Ruiz, metió su primer gol con la camiseta rosa y lo festejó con alma y vida. Envalentonado por el empate, el equipo visitante fue por un triunfo que nunca llegó.

De esta manera, Inter Miami alcanzó los 46 puntos y quedó quinto en la Conferencia Este de la MLS. Tiene tres partidos menos que el líder, Philadelphia Union, que posee 54 puntos. El próximo compromiso será este miércoles, frente a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, a partido único, en el Chase Stadium.

Mirá el resumen del empate de Inter Miami en Washington

