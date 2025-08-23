23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte caída de la confianza del consumidor en agosto: se desplomó 13,9%, en especial en los hogares de menos ingresos

El informe mensual de la Universidad Torcuato Di Tella detalló que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) bajó en agosto hasta el 39,94%, con mayor contracción en CABA y GBA, y en hogares de menores ingresos.

Por
Aunque el ICC de agosto de 2025 se situó un 3

Aunque el ICC de agosto de 2025 se situó un 3,64% por debajo del mismo mes del año anterior, sigue un 12,18% por encima del mínimo de enero de 2024.

La confianza de los consumidores argentinos experimentó una fuerte caída en agosto de 2025: se ubicó en 39,94%, lo que representa un descenso del 13,87% respecto al mes anterior, cuando había alcanzado 46,37% y marcó el peor nivel desde septiembre de 2024. La disminución fue particularmente pronunciada en los hogares de menores ingresos, donde el ICC cayó un 18,33% mensual, superando significativamente la baja del 10,27% observada en los hogares de ingresos altos

El Día del Empresario Nacional llega con cierre de fábricas, despidos y caída del consumo
Te puede interesar:

El Día del Empresario Nacional llega con cierre de fábricas, despidos y caída del consumo

Según el informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Poliarquía Consultores, el desplome fue mayor en la Ciudad de Buenos Aires (-21,5%), que en el Gran Buenos Aires que registró una caída de 15,9%, mientras que en el interior del país la baja fue más moderada, del 7,1% mensual.

icc agosto

Este pesimismo se extendió a todos los componentes del índice: la percepción sobre la Situación Personal se redujo un 12,89%, la Situación Macroeconómica cayó un 13,73% y el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles, que evalúa la predisposición a realizar compras significativas, descendió un 15,20%.

Además, tanto la evaluación de las Condiciones Presentes disminuyó un 14,89% como las Expectativas Futuras, que retrocedieron un 13,10% en el mes. A pesar de esta fuerte baja mensual, el nivel actual del ICC se mantiene un 12,18% por encima del piso histórico alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei.

En este contexto de marcado pesimismo, la caída generalizada del Índice de Confianza del Consumidor en agosto lanza una clara señal de alerta sobre la desaceleración del gasto y la incertidumbre económica que perciben los argentinos.

Mirá el informe completo de la Universidad Torcuato Di Tella

2025-08 ICC Informe

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica.
play

Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero"

Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.

Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Los medios del mundo se hicieron eco del escándalo de coimas en el gobierno de Javier Milei. 

"Lo están llevando a un abismo", la prensa internacional reflejó el caso de coimas que sacude al Gobierno

Rating Cero

Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser, un reality show de TV que ya se encuentra en Netflix y muestra que lo que más impactó fue escuchar a exconcursantes hablar con tanta franqueza sobre los efectos físicos y psicológicos que vivieron. 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

Conocé la historia detrás de esta pareja que se separó y está en boca de todos

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

últimas noticias

play
Lourdes Arrieta deslizó que el mandatario recibió dinero de la Iglesia Evangélica.

Lourdes Arrieta cruzó duro a Karina Milei: "La superó la ambición por el dinero"

Hace 33 minutos
Pichot habló de los retornos de dinero que llegarían hasta el mandatario.

Malena Pichot sobre el escándalo de las coimas: "Siempre hay un chabón escapando de un barrio cerrado"

Hace 41 minutos
Argentina se lo llevó puesto al equipo de Nueva Zelanda en el segundo tiempo.

¡Histórica victoria de Los Pumas! Vencieron por primera vez a los All Blacks en Argentina

Hace 58 minutos
play
Di María festeja su primer gol en un clásico rosarino.

Con un golazo de Di María, Rosario Central le ganó por 1-0 el clásico a Newell's en el Gigante de Arroyito

Hace 1 hora
Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

Hace 1 hora