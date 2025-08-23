23 de agosto de 2025 Inicio
Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, y Mauricio Novelli, involucrado en el caso $LIBRA, estuvieron el mismo día y a la misma hora en la Residencia Presidencial junto a otros funcionarios y allegados a Javier Milei.

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

Los registros de Olivos exponen al círculo íntimo del Presidente.

La Justicia pone en la mira a las visitas que tuvo el presidente Javier Milei en la Residencia de Olivos, en el marco de la investigación por el presunto pago de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.
Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

En las últimas horas trascendió que Diego Spagnuolo y Mauricio Novelli, ambos involucrados en los dos actos de corrupción más escandalosos que sacuden al Gobierno ($LIBRA y ANDIS), estuvieron en la Quinta el mismo día y a la misma hora.

Los documentos oficiales indican que Novelli ingresó a las 18:36 del domingo 10 de noviembre de 2024, mientras que Spagnuolo lo hizo a las 18:46. Ambos se retiraron el lunes 11 después de la medianoche (0:55).

Por el día y los horarios, se presume que Spagnuolo y Novelli participaron de las cenas en las que el mandatario invita a varios allegados a escuchar ópera en el microcine de Olivos.

Además de Spagnuolo y Novelli, participaron del encuentro el entonces jefe de Gabinete de Asesores del Presidente, Demián Reidel; el director de BYMA, Claudio Zuchovicki; el exfuncionario macrista Alejandro Rozitchner; el profesor de Economía Juan Carlos De Pablo y el canciller Gerardo Werthein.

Allanaron la oficina de un funcionario cercano a Diego Spagnuolo

Durante la noche del viernes se realizó un allanamiento a la oficina de Daniel Garbellini, exdirector del organismo y funcionario cercano a Spagnuolo. Se trató precisamente de un operativo del que participaron los efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad en el edificio de la avenida Rivadavia al 875, en pleno centro porteño. Allí funciona la sede del programa Incluir Salud.

La investigación pone el foco sobre una trama de corrupción, destapada por la difusión de audios en los que se mencionaba un presunto mecanismo de pago de coimas y cobro de retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, que involucra a miembros de la droguería Suizo Argentina y distintos funcionarios del Gobierno, incluida la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Es por eso que la Justicia le prohibió este viernes la salida del país al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a los directivos del laboratorio mencionado. Según la orden del juez federal Sebastián Casanello, esta medida alcanza a los dueños de la droguería Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

La orden fue impartida tras los allanamientos realizados en la causa en la que se incautaron órdenes de pago multimillonarias a la droguería, los teléfonos de Spagnuolo y de los directivos del laboratorio y u$s266.000 en un automóvil de Emmanuel Kovalivker, uno de los involucrados.

"Lo están llevando a un abismo", la prensa internacional reflejó el caso de coimas que sacude al Gobierno 

"Lo están llevando a un abismo", la prensa internacional reflejó el caso de coimas que sacude al Gobierno

Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña e Itai Hagman

Fuerte repudio de la oposición y sectores dialoguistas por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno

Crece la imagen negativa de Javier Milei. 

Coimas en Discapacidad: advierten que creció la imagen negativa de Milei

play

Nancy Pazos, sobre los audios de las coimas: "Algo le están diciendo los factores de poder a Milei"

Javier Milei en la Bolsa de Rosario.

Milei: "La elección del 7 de septiembre va a representar el techo electoral para los kukas"

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

La Justicia le prohibió la salida del país a Diego Spagnuolo

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata 
play

Cuerpos de TV, la realidad de The Biggest Loser es el documental de Netflix que causa todo tipo de reacciones: de qué se trata

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

Quienes son los dos famosos cantantes que se separaron después de 4 años y sorprendieron al mundo del espectáculo

Está en Netflix, es una joyita de años y no pasa de moda: todos la deben ver
play

Está en Netflix, es una joyita de años y no pasa de moda: todos la deben ver

Conocé las historias de ellos en el nuevo documental de Netflix
play

Este documental de Netflix muestra la realidad de bajar de peso en un famoso reality y deja a todos sin palabras: cuál es

Guillermo Francos junto al presidente Javier Milei.

Francos intentó desligar a Milei del escándalo de las coimas: "Al Presidente no se lo puede frenar con estas cosas"

Hace 15 minutos
Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos
Hace 49 minutos

Coimas en el Gobierno: la Justicia pone la lupa en las visitas a Olivos

Hace 49 minutos
La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

Hace 52 minutos
El juvenil Salinardi grita con alma y vida el gol de San Lorenzo.

En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

Hace 56 minutos
Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables
Hace 1 hora

Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

Hace 1 hora