"En el barro": se viralizaron las imágenes de las actrices que no fueron seleccionadas para la serie

Un grupo de reconocidas actrices mostró sus castings fallidos para el spin-off femenino de El Marginal, dirigido por Sebastián Ortega para Netflix. Qué dijeron Sofi Morandi y Jujuy Jiménez de la experiencia.

Con el auge de la serie En el Barro, sobre las cárceles de mujeres, las actrices que no fueron seleccionadas en el casting compartieron en redes sociales sus postulaciones.

El spin-off femenino de El Marginal dirigido por Sebstián Ortega en la plataforma Netflix ya es un éxito, y también lo son las grabaciones que hicieron varias artistas para la ficción pero que no quedaron seleccionadas.

La primera que publicó su performance fue la mediática Sofía "Jujuy" Jiménez que eligió su cuenta de Instagram para compatir el material. "Hay que ser valiente para subir un casting eeeee" y "AGUANTE LA FICCIÓN CARAJO !!!", fueron algunos de los comentarios más favorables.

Le siguió Sofi Morand i,que contó la ayuda que recibió de su coach para audicionar. "El nivel de cringe que me da esta publicación es proporcional al nivel de ternura", escribió la actriz. Al final de la publicación con las tomas que quedaron como el video final para presentar a los productores agregó: "Esta vez no fue, y aunque sé que es laburo, me gusta pensarlo como un juego, como cuando era chiquita. Me gusta castear . Más allá del resultado, de todas las audiciones me llevo algo. Fuerza para todas las que estén en ésta compañeras! A meterle! The life we chose. Nada, pintó posteo".

Después se viralizaron las actuaciones de Yoyi Francella, Mica Vázquez, Marti Benza y Camila Jara con las pruebas por las que fueron rechazadas. Finamente las protagonistas resultaron ser Valentina Zenere y Ana Garibaldi, que se pusieron en la piel de mujeres fuertes y sufridas.

De qué trata la serie En el barrio, la nueva ficción de Netflix

La nueva serie argentina de Netflix En el barro es un spin-off de El marginal, que narra la historia de cinco mujeres reclusas que forman un lazo único tras un accidente mortal mientras son trasladadas a la cárcel "La Quebrada".

La trama explora sus luchas por la supervivencia, las alianzas, la corrupción y las peleas por el poder dentro del duro ambiente carcelario. Todo comienza cuando un vehículo de traslado se ve involucrado en un accidente, hundiéndose en un río. Ellas quedan atrapadas y, en el caos, forman un vínculo de resistencia y apoyo mutuo, convirtiéndose en "las embarradas".