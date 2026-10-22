23 de octubre de 2026 Inicio
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Tras su viaje a España, cómo será la agenda de Javier Milei en Buenos Aires este viernes

Luego de su visita al país europeo, marcada por cruces con periodistas y críticas al presidente Pedro Sánchez, el mandatario retomará sus actividades en Argentina en una jornada que combinará vínculos diplomáticos y participación en un encuentro institucional en Buenos Aires.

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Javier Milei durante su viaje a España. 

Javier Milei durante su viaje a España. 

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Tras su regreso de España, el presidente Javier Milei retomará este viernes 23 de octubre su actividad en Buenos Aires con una reunión con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en la Casa Rosada, y una cena de la Fundación Faro por la noche, donde dará un discurso.

El presidente español cuestionó a su par argentino.
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El primer compromiso está previsto para las 11 en la sede del Gobierno nacional, donde Milei recibirá a Landau, número dos del Departamento de Estado norteamericano. La reunión también incluirá a representantes diplomáticos y funcionarios argentinos vinculados a la relación bilateral y a la agenda de cooperación en la región.

En Casa Rosada, Javier Milei se reunirá con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

En Casa Rosada, Javier Milei se reunirá con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Entre los asistentes estarán Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno, además de los embajadores Alec Oxenford y Peter Lamelas, representantes de Argentina y Estados Unidos, respectivamente; también participarán Juan Pablo Segura y Viviana Bovo, secretario adjunto y asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Desde las 20:30, el Yacht Club Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, será sede de la cena anual de la Fundación Faro. El líder libertario tiene previsto ofrecer allí un discurso, aunque el cronograma difundido no precisó el contenido de su exposición ni los ejes que abordará durante el evento.

Milei volvió a referirse a la pobreza y a los ingresos de las familias argentinas

El presidente Javier Milei volvió a criticar este jueves los datos de la consultora Zentrix, que indicó que el 66% de los argentinos agota sus ingresos el día 20 de cada mes. En Radio Rivadavia, calificó esa interpretación como "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".

Al responderle al periodista Jonatan Viale, que planteó que algunas personas atraviesan el fin de mes "bajando gastos, con la tarjeta de crédito, endeudándose", Milei replicó: "Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene", y sumó que "el problema vuelve de nuevo".

Javier Milei:

Javier Milei: "Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque el problema lo vas a tener el mes que viene".

El mandatario defendió los indicadores oficiales y comparó los datos actuales con los que, según dijo, recibió al asumir. Aseguró que la pobreza bajó del 57% al 32% y la indigencia del 20% al 7%. "La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia", resumió.

Consultado por la situación de la clase media, el Presidente relativizó los análisis sobre la caída del ingreso disponible, es decir, el dinero que queda después de pagar los gastos fijos. "Yo entiendo que, cuando computan el ingreso disponible y les suben las tarifas, es cierto que sienten que tienen menos ingreso disponible", señaló.

Además, Milei cruzó a los economistas que elaboran esas estimaciones y afirmó que no incorporan el efecto de la política oficial sobre los ingresos. "No tienen contemplada la recuperación que le devolvimos del impuesto inflacionario a la gente, que en eso le devolvimos u$s100 mil millones", cerró al defender los números del Gobierno.

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