Cecilia Moreau pidió que Sergio Massa sea candidato en Provincia: "Necesitamos a todo el equipo en la cancha"

La diputada de Unión por la Patria aseguró que dentro del espacio "se están tomando buenas decisiones, que fortalecen la unidad". "No es una condición única, pero es absolutamente necesaria", describió acerca de una eventual postulación en octubre del exministro de Economía.

"Me encanta que Cristina haya tomado la decisión de una militante política que vuelve a demostrar compromiso con lo que siente, hace y piensa", explicó en un primer momento Moreau.

Para luego pedir: "Sergio Massa también tiene que ser candidato. No sé qué va a hacer, pero sé que va a estar a disposición". Para la diputada, dentro del espacio peronista "se están tomando buenas decisiones, que fortalecen la unidad" y "no es una condición única, pero es absolutamente necesaria".

Sergio Massa.jpg Moreau pidió por una candidatura de Sergio Massa en las elecciones legislativas de octubre.

"La Provincia no la ganó una sola persona, la ganó una fuerza política que a lo largo de sus distritos tuvo distintas cabezas de lista. Ganamos en las PASO, primera y segunda vuelta. Necesitamos a todo el equipo en la cancha", remarcó en clave electoral la diputada.

En este marco, Moreau remarcó la importancia de ganar en los comicios legislativos de octubre "para seguir colaborando con Axel (Kicillof) en la gobernabilidad de la provincia, pero la elección de octubre es la que nos va a permitir ponerle un límite a Milei en cuestiones de política presupuestaria"

"Creo que lo que tiene que hacer Massa es ser candidato en octubre. No sé qué es lo que va a hacer, pero tiene que estar. No estábamos a favor del desdoblamiento, pero la decisión está tomada, no tiene sentido el debate. En todo caso, es una decisión del gobernador", concluyó sobre el tema en una entrevista por FutuRock.