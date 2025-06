Cristina Kirchner confirmó que será candidata de la Tercera Sección en la provincia de Buenos Aires

De esta manera, la líder del Partido Justicialista (PJ) jugó fuerte y expuso su intención de regresar al tablero político, luego de que su último cargo fuera como vicepresidenta entre 2019 y 2023, después de ser mandataria entre 2007 y 2015.

En tal sentido, marcó la relación entre las elecciones legislativas bonaerenses que se realizarán en septiembre y la votación que se llevará a cabo en octubre a nivel nacional: "¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no sólo a las elecciones bonaerenses en octubre, sino a todo el país?"

En tanto, sobre el desdoblamiento, marcó: "No le pediría jamás a un gobernante que cambie su decisión".

"Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, yo revisaría mi decisión. Los hombres tienen otra forma de decidir. El hombre siempre tiene una cosa de que si no se hace lo que él dice se pierde. Yo nunca tuve ese problema. Si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago", enfatizó en esta línea.

También trazó un paralelismo con el exgobernador chaqueño y exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich: "En un momento había sido dos veces gobernador, jefe de Gabinete dos veces y fue candidato a intendente en Resistencia para ayudar a que el peronismo ganara la provincia de Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos".

"Hay que ir al lugar en el que más se sirve en el momento en que es oportuno. Pienso la política de ese modo. Hay que apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante", enfatizó Cristina Kirchner.

"Si vas dividido, seguro que perdés"

La expresidenta Cristina Kirchner analizó el resultado de los comicios legislativos que ya se realizaron en distintas provincias del país, aseguró que el peronismo hizo una buen papel en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y destacó la importancia de la unidad. "Si vas dividido, seguro perdés", arrojó en diálogo con Gustavo Sylvestre en un mensaje directo al interior del peronismo.

Sobre las elecciones porteñas, la dos veces presidenta expresó que la decisión del desdoblamiento fue un error que cometió el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y tuvo como costo que el PRO saliera tercero lejos de La Libertad Avanza y de Es Ahora Buenos Aires.

Cristina Kirchner destacó que el peronismo "hizo muy buen papel" en los comicios y aseveró que eso fue producto de una lista donde se pudo cumplir una unidad. "No es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido podes perder y perdés mal", indicó.

En ese sentido señaló que salvo por "dos sectores que resultaron minoritarios", en referencia a las listas encabezadas por Alejandro Kim y Juan Manuel Abal Medina, se pudo construir un espacio en el cual confluyeron las distintas corrientes del peronismo y partidos aliados. Acto seguido reconoció que el resultado provocó desazón porque se había generado mucha expectativa en cuanto a ganar. "Pero fue una buena elección", remarcó.

Luego mostró su preocupación por el nivel de ausentismo que hubo en las distintas elecciones y manifestó que el peronismo debe volver a representar al electorado.

"Tenemos que entender que hay una sociedad que cambió mucho después de la pandemia. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay un 25% de la población mundial que tiene problemas de depresión o de ansiedad", puntualizó

Y agregó: "Una parte de la población está enojada con la carga de agresividad intrasocialmente, con una diatriba permanente contra la política del sistema de medios hegemónicos absoluta".

Para graficar la situación, la exmandataria puso de ejemplo la poca participación que hubo en la provincia de Santa Fe, que marcó el registro más bajo de la historia. "Pullaro encabezando la lista de constituyentes sacó 34 puntos. Perdió más de 20 puntos. La gente percibe que no hay una discusión en esas elecciones que sean las que los involucra en sus intereses concretos de todos los días", consideró.

"Parece que es un fenómeno que llegó para quedarse. La gente tiene que ir a votar, y si no le gusta ningún candidato que vote en blanco como pasó en el 2001. En la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe ganó el voto en blanco", recordó.

El desdoblamiento de las elecciones legislativas bonaerenses

Tras semanas de tensión y discusiones al interior del peronismo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció el 7 de abril el desdoblamiento de las elecciones y la Provincia de Buenos Aires votará sus legisladores el 7 de septiembre. Además informó que enviará un proyecto al Legislativo bonaerense para avanzar en la suspensión de las PASO en la provincia.

Desde una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de Gobernación, el gobernador recordó que en la apertura de sesiones pidió a la legislatura que suspendiera las PASO en la provincia y señaló que, aunque la mayoría de las fuerzas políticas están de acuerdo y hay varios proyectos presentados, eso todavía no sucedió. "Es por eso que un primer anuncio es que enviaré a la legislatura un proyecto de ley para que se resuelva y suspender las PASO lo más rápidamente posible", manifestó.

Luego anunció el desdoblamiento de las elecciones y responsabilizó al presidente Javier Milei por la decisión. Kicillof sostuvo que el mandatario "impulsó de manera inconsulta y con total irresponsabilidad un sistema nuevo de votación en la PBA" en referencia a la Boleta única de papel que obliga a que cada persona vote en dos urnas diferentes, con boletas diferentes y sistemas diferentes.

"Uno de ellos absolutamente desconocido porque nunca se utilizó. Hemos realizado un trabajo serio de estudios, consultas, simulaciones y resulta inviable votar de esta manera. Es como realizar dos elecciones distintas el mismo día y con un sistema nuevo. Las diversas simulaciones que se realizaron marcan que el tiempo por voto se duplica, llevaría casi cuatro minutos. Se armarían largas colas generando un infierno. No es una decisión nuestra, lo resolvió Milei", expresó.

Para justificar sus afirmaciones recordó lo que sucedió en las elecciones concurrentes del 2023 en la ciudad de Buenos Aires, donde se registraron largas filas e importantes demoras por implementarse dos sistemas distintos de votación.

"Fue un caos. Por eso la mayoría de los gobernadores ha decidido desdoblar las elecciones. Para asegurar que se vote de manera simple y eficiente. Algunos sugieren duplicar las mesas o los lugares de votación. En nuestra provincia es imposible. Ya, al día de hoy, se vota en muchos lugares inadecuados, urnas móviles, jardines de infantes o incluso en otros municipios", indicó .

Luego agregó: "La conclusión es clara y contundente: votar el mismo día combinando dos modalidades distintas sería un caos, surgirían dificultades de todo tipo y aumentarían las posibilidades de que un ciudadano no pueda traducir su preferencia en un voto efectivo".