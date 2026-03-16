Cristina Kirchner vinculó su citación a Comodoro Py con un intento de distracción por parte del Gobierno

La expresidenta apuntó contra el Ejecutivo y el Poder Judicial en la previa de su indagatoria y denunció una supuesta maniobra mediática para obtener imágenes presenciales del juicio, en el contexto de la situación económica y el escándalo $LIBRA

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó su citación a indagatoria presencial en Comodoro Py, en la causa conocida como "Cuadernos" , y advirtió que "cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla" .

En una publicación realizada en la red social X, la exjefa de Estado criticó el abandono de la modalidad virtual en el proceso que está llevando adelante el Tribunal Oral 7, al que calificó de "farsa procesal" , y argumentó que lo que se busca es satisfacer la demanda de los medios de comunicación.

Para la dirigente, el Poder Judicial “acató la exigencia mediática de presencialidad” debido a que las capturas de pantalla de transmisiones digitales no sirven para las portadas de los diarios.

"La foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'" , ironizó Cristina.

La exvicepresidenta vinculó su situación judicial con la gestión económica del gobierno de Javier Milei . En sus palabras, las fotos de tribunales no podrán ocultar las "fábricas cerradas o tomadas", los "obreros despedidos" y los "locales sin alquilar o negocios vacíos" que caracterizan al actual paisaje nacional.

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es…

"Salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle… Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina", agregó la expresidenta.

Cristina Kirchner apuntó contra Milei y el fiscal Taiano por el caso $LIBRA

La dirigente peronista también lanzó una grave acusación contra el presidente Milei y el fiscal Eduardo Taiano referida a la causa por el criptoescándalo $LIBRA. Afirmó que el mandatario habría pactado una suma de "5 millones de dólares" en el marco de lo que calificó como una "estafa".

"Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase “la moral como política de Estado”, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares", concluyó Cristina.