17 de marzo de 2026 Inicio
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Renunció el asesor de antiterrorismo de Donald Trump tras asegurar que "Irán no representaba ninguna amenaza" para EEUU

Joe Kent, que se desempeñaba como Director del Centro Nacional Antiterrorista, emitió un comunicado donde aseguró no poder "apoyar, en conciencia, la batalla que se libra en Irán". “Esta guerra se inició por la presión de Israel y su lobby en Estados Unidos”, lamentó.

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Joe Kent publicó una carta en sus redes oficiales. 

Joe Kent publicó una carta en sus redes oficiales. 

El Director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos, Joe Kent, renunció este martes a su cargo tras asegurar, en medio del conflicto en Medio Oriente, que "Irán no representaba ninguna amenaza" para el país.

Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truht Social. 
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Mediante una carta enviada al presidente Donald Trump y publicada en su cuenta de X, aseguró no poder "apoyar, en conciencia, la batalla que se libra en Irán", previo a lamentar: “Esta guerra se inició por la presión de Israel y su lobby en Estados Unidos”.

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"Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto inmediato. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", señaló el ahora exfuncionario de Donald Trump en X.

La carta completa de Joe Kent

"Presidente Trump:

Tras una profunda reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto inmediato. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense.

Apoyo los valores y las políticas exteriores que usted defendió en sus campañas de 2016, 2020 y 2024, y que implementó durante su primer mandato. Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que privaba a Estados Unidos de las valiosas vidas de nuestros patriotas y mermaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación.

En su primer mandato, usted comprendió mejor que ningún otro presidente moderno cómo aplicar el poder militar con decisión sin vernos envueltos en guerras interminables. Lo demostró al eliminar a Qasam Soleimani y al derrotar al ISIS.

Al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma "Estados Unidos Primero" y sembró sentimientos belicistas para incitar a una guerra con Irán. Esta caja de resonancia se utilizó para engañarlos y hacerles creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si atacaban ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira y es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error.

Como veterano que participó en combate 11 veces y como esposo de un soldado caído que perdió a su amada esposa Shannon en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar que la próxima generación vaya a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses.

Les ruego que reflexionen sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. Ha llegado el momento de actuar con decisión. Usted puede rectificar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos. La decisión está en sus manos.

Fue un honor servir en su administración y servir a nuestra gran nación"

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