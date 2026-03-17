¿Marvel se lanza con todo? Cada vez faltar menos para el primer tráiler de Spider Man: Brand New Day DanielRPK, insider de gran prestigio, confirma que el primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' será publicado la semana que viene por Sony. + Seguir en







Según ese mensaje eliminado, el primer vistazo oficial a Spider-Man: Brand New Day llegaría este miércoles a las 7:05 AM ET, una hora que no suele ser habitual para los lanzamientos de tráilers de Sony.

Es extraño que, estando ya en marzo, no tengamos siquiera un primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la próxima película de Tom Holland como el trepamuros de Marvel que promete continuar con la historia de Peter Parker.

Destin Daniel Cretton, director de esta próxima entrega del lanzarredes, aseguró que el tráiler estaba cerca, pero los días van pasando y desde Sony no dan ninguna pista sobre el avance de la cuarta película de Holland en el universo de Marvel a nivel individual.

Puede que tras las filtraciones masivas, desde la compañía estén tomando medidas extremas, blindando la película para que no se destripe ninguna sorpresa.

El primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day está programado para estrenarse este miércoles 18 de marzo de 2026. Es extraño que, estando ya en marzo, no tengamos siquiera un primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day', la próxima película de Tom Holland como el trepamuros de Marvel que promete continuar con la historia de Peter Parker por todo lo alto, con un pequeño salto temporal con respecto a 'No Way Home'. Ante el silencio de Sony, DanielRPK, uno de los insiders más prestigiosos del sector, confirma que el avance oficial del filme llegará la semana que viene, aunque no especifica día.

Destin Daniel Cretton, director de esta próxima entrega del lanzarredes, aseguró que el tráiler estaba cerca, pero los días van pasando y desde Sony no dan ninguna pista sobre el avance de la cuarta película de Holland en el universo de Marvel a nivel individual. Puede que tras las filtraciones masivas, desde la compañía estén tomando medidas extremas, blindando la película para que no se destripe ninguna sorpresa. Pero eso, por consiguiente, hace que la promoción del proyecto se demore: recordamos que esto llega a cines en julio. Pero, tarde o temprano, el primer tráiler tiene que llegar, y si hacemos caso al insider será ya mismo.

DanielRPK, insider de gran prestigio, confirma que el primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day' será publicado esta semana que viene por Sony.

Qué pasa con el primer tráiler de Marvel de Spider Man: Brand New Day Según la sinopsis inicial, han pasado cuatro años desde la última vez que vimos a nuestro amigable héroe del barrio. "Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en su mejor momento para mantener la ciudad de Nueva York a salvo. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande que nunca. Para afrontar lo que se avecina, Spider-Man no solo necesita estar en su mejor momento físico y mental, sino que también debe estar preparado para afrontar las repercusiones de su pasado".

El primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day está programado para estrenarse este miércoles 18 de marzo de 2026. Aunque en YouTube circulan numerosos videos bajo el nombre de "primer tráiler", la mayoría son conceptos creados por fans (fan-made) o avances falsos que utilizan inteligencia artificial.

spider man brand La información viene de un lugar inesperado: el distribuidor de Sony Pictures en Kazajistán, que publicó brevemente un anuncio con el supuesto horario del avance de Spider-Man: Brand New Day antes de borrarlo. Ya sabes cómo funcionan estas cosas en internet, cuando algo se sube, dura lo justo para que alguien haga captura. Según ese mensaje eliminado, el primer vistazo oficial a Spider-Man: Brand New Day llegaría este miércoles a las 7:05 AM ET, una hora que no suele ser habitual para los lanzamientos de tráilers de Sony. Normalmente los estudios prefieren horarios más cercanos al mediodía estadounidense, así que muchos están esperando que hoy o mañana aparezca el anuncio oficial confirmando todo. Marvel logo Redes sociales