17 de marzo de 2026 Inicio
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Conocé Salta 2026: la quebrada que cambia de color según la hora y la luz del día

En el departamento San Carlos una serie de agujas de piedra milenarias forma uno de los paisajes más impactantes de los Valles Calchaquíes. Un destino que combina naturaleza, historia precolombina y tradición vitivinícola en un mismo recorrido.

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La quebrada también forma parte de las áreas relevantes para la conservación de las aves en Argentina.

La quebrada también forma parte de las áreas relevantes para la conservación de las aves en Argentina.

Plataforma 10
  • La Quebrada de las Flechas se extiende por 20 kilómetros dentro de los Valles Calchaquíes, entre Angastaco y el Río Calchaquí, sobre la Ruta Nacional 40.

  • Sus formaciones rocosas de unos 20 millones de años de antigüedad forman desfiladeros de hasta 20 metros de altura y cambian de tonalidad según la luz del día.

  • En el recorrido se encuentra la iglesia jesuítica más antigua del Valle Calchaquí, construida en 1780, y vestigios arqueológicos de la cultura santamariana.

  • La zona integra el Circuito de los Vinos de Altura de Salta, con el Torrontés como varietal emblema de la región.

En el norte de la provincia de Salta, entre Cafayate y Cachi, hace su aparición uno de los tramos más llamativos de toda la Ruta Nacional 40. La Quebrada de las Flechas sorprende a quienes la atraviesan con sus paredes de roca inclinada que se elevan como puntas hacia el cielo, generando desfiladeros estrechos de hasta 20 metros de altura. Sus colores cambian a lo largo del día dependiendo de cómo incide la luz solar sobre las formaciones, convirtiendo cada hora en una experiencia visual diferente.

Este pueblo mantiene un equilibrio entre visitantes y preservación del entorno natural.
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El lugar fue declarado símbolo provincial por la Legislatura de Salta en 1995, y el denominado paso de la Flecha obtuvo el reconocimiento de monumento natural de Angastaco mediante ley provincial. Dentro del recorrido se destacan además el paso del Ventisquero y un conjunto de estratos rocosos con una antigüedad estimada en 20 millones de años, que sobresalen del suelo árido entre jarillas y algarrobos blancos.

El patrimonio histórico y arqueológico suma otro nivel de interés al trayecto. Sobre el kilómetro 4420 de la ruta se levanta la iglesia jesuítica más antigua de todo el Valle Calchaquí, fundada en 1780 y restaurada en 1969. Construida en adobe con techo de caña y dos altares de colores, la edificación parece asomarse sobre un barranco con vista al valle.

La Quebrada de las Flechas

Dónde queda La Quebrada de las Flechas

La Quebrada de las Flechas se ubica en el departamento San Carlos, provincia de Salta, en el noroeste de la Argentina. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4380, en el tramo que conecta Cafayate con Cachi. Su altitud varía entre los 1.750 y los 3.015 metros sobre el nivel del mar, con un clima árido y marcada amplitud térmica a lo largo del día.

Qué puedo hacer en La Quebrada de las Flechas

El recorrido por la quebrada integra naturaleza, arqueología e historia en un mismo trayecto sobre la Ruta 40. Entre las opciones más importantes se encuentran:

  • Recorrer el paso de la Flecha y el paso del Ventisquero, los puntos más imponentes de la quebrada dentro del Monumento Natural de Angastaco.
  • Detenerse en los miradores equipados sobre la ruta para observar los estratos rocosos y la vegetación de jarillas y algarrobos blancos.
  • Visitar la iglesia jesuítica del kilómetro 4420, la más antigua del Valle Calchaquí, construida en adobe en 1780.
  • Explorar los vestigios arqueológicos de la cultura santamariana entre las rocas milenarias al cruzar el río.
  • Integrar el recorrido al Circuito de los Vinos de Altura de Salta y conocer la tradición del varietal Torrontés en la zona.
  • Combinar la visita con destinos cercanos como Cafayate, Cachi, San Carlos y Seclantás para completar una experiencia más amplia por los Valles Calchaquíes.
La Quebrada de las Flechas

Cómo llegar a La Quebrada de las Flechas

Se puede acceder a la Quebrada de las Flechas por vía aérea o terrestre. El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, ubicado a 9 kilómetros del centro de la ciudad de Salta, es el punto de llegada para quienes viajan en avión. Desde la capital salteña, el acceso terrestre más habitual es por la Ruta Nacional 40, recorriendo aproximadamente 260 kilómetros hasta llegar al tramo de la quebrada por Cafayate.

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